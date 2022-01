Bij verkoop Neres wil Ajax zich versterken met Steven Bergwijn

Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur. Beeld Getty Images

Shakhtar Donetsk is in de markt om Neres over te nemen van Ajax, maar de Oekraïense topclub heeft geen haast. Algemeen directeur Sergei Palkin van FC Shakhtar stak in een groot interview recent niet onder stoelen of banken dat zijn club aanvallende impulsen kan gebruiken. Onder anderen oud-Ajacied Lassina Traoré is lang uitgeschakeld vanwege een knieblessure. Maar Donetsk heeft zich niet geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Naar verluidt zou Shakhtar 15 miljoen euro voor Neres willen betalen.

Ajax heeft dat transfergeld hard nodig als het Bergwijn deze maand wil overnemen van Tottenham Hotspur. Een eerste bod van 18 miljoen euro is volgens Engelse media afgewezen. Als de aan- en verkoopprijs van Neres en Bergwijn te ver uiteen komen te liggen, wordt het tekort op de transferbalans alleen maar groter. Dit boekjaar staat Ajax vooralsnog 50 miljoen euro in de min op die balans.

De belangstelling van Ajax voor Bergwijn – hij komt uit de jeugdopleiding van de club – dateert al van vorig seizoen. De 24-jarige international kan op alle posities voorin uit de voeten. Eerder deze maand haalde Ajax ook centrumspits Brian Brobbey terug, maar hij wordt voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig. Ajax wil Bergwijn kopen van Tottenham. Ajax houdt er daarbij rekening mee dat voor Sébastien Haller, de huidige topscorer van de Champions League, na dit seizoen veel belangstelling zal zijn.