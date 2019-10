Bij twijfel voortaan buitenspel: de VAR is onverbiddelijk

- Beeld ANP

Het was een meeslepend gevecht in de Johan Cruijff Arena. Een wedstrijd met alles ‘erop en eran’. Er vielen twee doelpunten. Maar die van Ajax werd geannuleerd door de video assistant referee.

Dat overkwam Ajax vorig seizoen toch ook tegen Real Madrid?

Ja, toen werd een kopdoelpunt van Nicolás Tagliafico om discutabele redenen afgekeurd. Ajax miste woensdagavond op een paar centimeter een treffer. In de Johan Cruijff Arena hadden de meeste toeschouwers geen idee van het hoe en waarom. De VAR jaagt de fans van de tribune.

Hoezo?

Doelpunten worden tegenwoordig met een microscoop bekeken. Je kunt beter thuis voor de tv zitten. Op stilstaande beelden was te zien dat Quincy Promes vlak voordat hij de 1-0 intikte met één teen buitenspel stond. Of met twee. Dat kon de VAR ook niet helemaal zien. Maar dat hoefde ook niet. Eén teen was genoeg om de treffer te annuleren.

Dat maakt wel het eerlijker: buitenspel is buitenspel.

Ja, maar veel van de emotie op de tribunes is weg. Bij een doelpunt met een buitenspelluchtje kijkt iedereen naar de grensrechter. Diens vlag bleef naar beneden. Toch durft niemand voluit te juichen. Iedereen weet: de VAR kijkt nog naar de beelden. In die halve minuut slaat zo’n beetje elk biertje dood. Bovendien is de buitenspelregel hier niet voor bedoeld.

Hoezo?

Het is een hulpmiddel voor aanvallende teams om de tegenstander ver van het eigen doel te kunnen houden en onder druk te kunnen zetten. Ajax en het Nederlands elftal maakten er gretig gebruik van in de gouden jaren zeventig. In de periode kort vóór de intrede van de VAR was de regel dan ook: gelijk is geen buitenspel en bij twijfel niet vlaggen. Maar er is geen weg meer terug: de VAR is onverbiddelijk.

Vlak voor tijd kreeg Ajax nog het deksel op de neus.

Invaller Michy Batshuayi scoorde. Zuur voor Ajax, dat een nederlaag niet verdiende. Het kostte Ajax de koppositie in Groep H. Ook Chelsea heeft nu zes punten na drie duels.