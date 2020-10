Bij Telstar kan je een kaartje kopen voor een wedstrijd waar je niet naartoe kan

Beeld BSR Agency

Door de nieuwe coronamaatregelen is het voor voetbalclubs in het amateur- en profvoetbal verboden om publiek toe te laten bij de wedstrijden. Ook bij Telstar, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, blijven de tribunes dit weekend leeg. Voor de club staat zaterdag een thuiswedstrijd tegen Top Oss op het programma.

Toch zijn er op de website kaarten te koop voor de wedstrijd. ‘Voor slechts 1,63 euro bemachtig jij een kaartje en mag jij je officieel toeschouwer noemen van de wedstrijd waar je toch eigenlijk niet bij mocht zijn. Maar jij, jij was er toch een soort van bij,’ schrijft de cultclub met de laagste begroting in het Nederlandse profvoetbal op de website.

Pleegvader

De opbrengst van de kaartverkoop zal volledig naar het goede doel gaan. Over welk goed doel het zou worden, hoefde voorzitter Pieter de Waard niet lang na te denken, vertelt hij. “De vader van onze medewerker Dennis, Piet, is ernstig ziek. Piet is al meer dan 30 jaar pleegvader geweest voor veel kinderen en zou nu graag nog het een en ander met zijn gezin willen doen. Via onze actie hopen wij voldoende geld binnen te halen om Piet, de pleegkindjes en de rest van het gezin nog een mooie tijd te bezorgen. Het grijpt ons erg aan binnen de club.”

Wie een ticket koopt, kan ook een prijs winnen. Zo zullen vijf supporters digitaal bij de voorbespreking van de wedstrijd zijn en zal een supporter ook digitaal plaats mogen nemen op de bank. Inmiddels zijn er meer dan 3500 kaarten verkocht.