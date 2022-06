Bij Saint-Étienne werd Platini zwart betaald, zoals de meeste spelers in de selectie

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Michel Platini

Als voorzitter van de Uefa verdiende Platini tweeënhalf miljoen Zwitserse francs per jaar. Gisteren stond in L’Equipe een goed geïnformeerd stuk over de financiële handel en wandel van de voormalig nummer tien van Nancy, Saint-Étienne en Juventus. Bij Saint-Étienne werd hij zwart betaald, zoals de meeste spelers in de selectie. Het kwam uit, zoals in het voetbal veel uitkomt. Zijn eerste beleidsdaad bij de Uefa was het installeren van een regeling om het voetbal eerlijker te maken, Financial Fair Play genaamd. Het is de ironie voorbij als je bedenkt waarvan Platini tijdens zijn loopbaan verdacht is geweest. Het met hulp van Sarkozy verkopen van het WK voetbal aan Qatar is daarvan het hoogtepunt. Daarmee vergeleken is het proces in Bellinzona tegen hem en Blatter een kantongerechtszaakje. Hoewel, Al Capone kon alleen worden gepakt voor belastingontduiking. Vergelijken is overdrijven.