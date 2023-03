Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 4 voor Ronald Koeman

‘Memphis kan niet eens een hele wedstrijd spelen,’ zuchtte Koeman. Bij Koeman ligt nooit iets aan Koeman, maar altijd aan anderen. Aan spelers vooral. Waarom, als Koeman weet dat Memphis geen negentig minuten kan spelen, heeft hij hem tegen Frankrijk dan niet gewisseld? Gek hè, dat die jongen een spierblessure oploopt. Vandaag neem ik het op voor Memphis. Hij speelde als een natte krant, maar ging tot de rand. En eroverheen. Voor Atletico, dat hem duidelijk voorzichtig aan het brengen was, speelde hij acht wedstrijden met gemiddeld 38 speelminuten. De laatste drie competitiewedstrijden zat hij op ruim een uur. Onze bondscoach gooit hem zes dagen later tegen het sterkste land van Europa negentig minuten voor de leeuwen. Is er geen overleg geweest met Atletico? Spreekt Koeman geen Spaans? Hij kan Simeone beter even niet tegenkomen in een donkere steeg.

