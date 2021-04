Bij gemakzuchtig Ajax is Martínez rots in de branding

Said Bakari (RKC Waalwijk) en Nico Tagliafico (Ajax) in actie. Beeld ANP

Met deze winst komt de landstitel dichterbij. Als Ajax op 22 april de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht wint in de Johan Cruijff Arena kan de club drie dagen later, zondag 25 april - de verjaardag van Johan Cruijff - de 35ste landstitel veroveren.

Dat is niet overtuigend: 0-1. Was het een benauwde zege?

RKC had bijna geen spelaandeel, maar Ajax was slordig en soms zelfs ronduit slecht. Het werd billenknijpen in de slotfase, waarin Cyril Ngonge een vrije trap tegen de lat schoot. Ajax kreeg bijna de rekening gepresenteerd voor de eigen gemakzucht.

Dat sloop erin?

Het begon eigenlijk al in de tiende minuut. Tegen clubs uit het rechterrijtje moet de eerste grote kans eigenlijk meteen tegen de touwen, om het geloof in een surprise een optater te geven. Maar Dusan Tadic faalde in de afwerking. Toegegeven: het is verleidelijk om de bal over de kleine keeper Kostas Lamprou (1.78 meter) heen te lobben, maar de Serviër mikte niet hoog genoeg. De voormalige Ajaxdoelman keerde de inzet met zijn handen.

Het is toch meestal Davy Klaassen die het openingsdoelpunt voor zijn rekening neemt?

Die eer was nu weggelegd voor Sébastien Haller. De spits tekende voor zijn achtste Eredivisiedoelpunt (en vijf assists) in dertien wedstrijden. De treffer was een waar kunststukje. De grote Haller kon de voorzet van Tadic niet koppen, maar met de punt van zijn schoen – hoog boven zijn hoofd uit – tikte hij de bal in de bovenhoek.

Je zou denken: als er één schaap over de dam is….

Ajax bouwde een enorm veldoverwicht op. Kjell Scherpen, die wederom tussen de palen stond, hoefde nauwelijks in actie te komen. De Amsterdamse aanval stokte telkens in of rond de zestienmeterlijn. De ploeg die in de eerste helft van het seizoens zo makkelijk en zo vaak scoorde – de 0-13 tegen VVV ligt nog vers in het geheugen – heeft grote moeite het doel te vinden. Dat is nog enigszins verklaarbaar tegen een team van het kaliber AS Roma, maar anderhalf uur aanvallen tegen RKC moet veel meer opleveren dan één goaltje.

Kon trainer Erik ten Hag met wissels niet wat forceren?

Dat probeerde hij wel, maar de invallers bakten er ook bitter weinig van. Mohammed Kudus voorop. Hij verving Klaassen kort na rust als aanvallende middenvelder, maar net als David Neres (voor Antony) en Sean Klaiber (voor Rensch) kon Kudus geen enkele impuls aan de wedstrijd geven. Slechts één Ajacied haalde een ruime voldoende: Lisandro Martínez, ook in Waalwijk weer een rots in de branding