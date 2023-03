Bij de debutant Wieffer dacht je wél: geef hem de bal, hij verliest hem niet

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Mats Wieffer

Op het gevaar af dat ik het hier te vaak over Wieffer heb, waag ik het erop me af te vragen of Slot Wieffer heeft gemaakt, of dat het uit hemzelf komt. Ik neig naar het laatste, gezien het waarneembare verschil in voetbalintelligentie tussen aan de ene kant jongens als Memphis, Wijnaldum en Weghorst en aan de andere de Tukker. Hij was een van de weinige internationals bij wie je maandag dacht: geef hem de bal, hij verliest hem niet. Niet alleen verloor het draaipunt de bal niet, hij zag oplossingen die door de anderen gemakkelijk konden worden verpest, wat ze met overgave deden. Wanneer zie je nu zoiets: een debutant die qua spelinzicht met kop en schouders boven de ‘sterkhouders’ uitsteekt. De enige die hem op dit vlak naar de kroon stak was Daley Blind. Beiden voetbalden met de vingers in de neus.

Mats Wieffer. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

