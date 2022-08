Bij Barcelona worden voetballers onder druk gezet om miljoenen in te leveren zodat ze andere voetballers kunnen betalen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 3 voor Joan Laporta

Zestien jaar geleden sloeg Barcelona een aanbod van Qatar Airways af dat voor 125 miljoen vijf jaar lang het shirt van de club wilde kopen. In plaats daarvan ging Barcelona betalen voor shirtreclame, anderhalf miljoen aan Unicef. Wat is er met de reputatie gebeurd van wat ooit ‘meer dan een club’ was? Naar de gallemiezen geholpen door sjoemelaars die voetballers onder druk zetten om miljoenen in te leveren. Waarom? Omdat de sjoemelende bazen andere voetballers kopen die ze niet kunnen betalen. Frenkie de Jong wordt gechanteerd om het salaris van Lewandowski te betalen. Volgend jaar wordt Lewandowski gechanteerd om het salaris van de teruggekeerde Messi te betalen. Dan willen de sjoemelaars Mbappé kopen. Ze laten de spelers balletje-balletje doen. Wie verliest betaalt Mbappé. Barcelona is inderdaad meer dan een club. Het is een organisatie die elders maffia wordt genoemd.