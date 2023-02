Bij Ajax wordt na twee winstpartijen weer gelachen: ‘Sommige posities zijn wat anders ingevuld’

Steven Berghuis viert de 0-2 tegen Cambuur. Beeld Getty Images

De echte tests moeten nog komen, wilde Berghuis maar zeggen. Donderdag bij voorbeeld, als Ajax het in de achtste finales van de KNVB-beker opneemt tegen FC Twente. Maar interim-trainer John Heitinga laat ontegenzeggelijk een andere wind waaien. “Er is plezier,” zei Heitinga nadat ook het tweede duel onder zijn leiding was gewonnen. “De zege op Excelsior heeft daaraan bijgedragen, een wedstrijd waarin we bij rust ook op achterstand hadden kunnen staan. Als je dan toch wint, sta je de hele week met een lekker gevoel op het trainingsveld.”

Volgens Berghuis is de hand van Heitinga wel zichtbaar. “Sommige posities zijn wat anders ingevuld.” Vooral de rol van Mohammed Kudus is opvallend. Onder de vorige trainer Alfred Schreuder was de Ghanees vaak spits of bankzitter, maar als rechtsbuiten maakt hij nu twee duels op rij indruk. “Mo is een kanjer,” zei Berghuis in de perskamer van Cambuur. “De wisselwerking tussen ons is goed, we switchen tussen binnen- en buitenkant. En Mo is onvoorspelbaar, dat is zijn kracht, die vrijheid moeten we hem geven.”

Heitinga is blij met de symbiose tussen de middenvelder en de aanvaller, allebei linksbenig, op de rechterflank. Heitinga: “Ik ben trainer, maar ik ben ook liefhebber. Kudus heeft exceptionele kwaliteiten die wij moeten benutten. Hij is niet normaal sterk aan de bal en handig in de kleine ruimte. Hij kan een man passeren en een doelpunt maken. Eigenlijk is Kudus net als Berghuis middenvelder, ze kunnen allebei tussen de linies komen of wat dieper spelen. Maar er horen ook defensieve taken bij hun posities. Daarin moeten ze elkaar steunen.”

Dna van de club

Die discipline, buiten en binnen de lijnen, is belangrijk voor Heitinga. Het hoort bij het dna van Ajax: als elftal aanvallen én verdedigen. Wat ook hoort bij de club is het brengen van zelfopgeleide spelers. Heitinga schroomde niet om de 16-jarige Jorrel Hato in de tweede helft tegen Cambuur zijn eredivisiedebuut te laten maken. En later vielen ook Youri Regeer en Kian Fitz-Jim nog in. “Ik was zelf 17 toen ik bij Ajax in het eerste terechtkwam. En van mijn generatie braken ook Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Maarten Stekelenburg op jonge leeftijd door. Dat is belangrijk voor de club, Ajax is er groot mee geworden, maar het zijn geen cadeautjes die de jongens krijgen. Het zijn prikkels die ze nodig hebben in hun ontwikkeling. Bij Jong Ajax moeten ze de kar trekken.”

De oudste speler van Ajax was ook op dreef in Friesland. Dusan Tadic, als spits, was een balvast aanspeelpunt tegen een defensieve tegenstander. Hij opende al snel de score. Berghuis: “In deze rol kun je Dusan fantastisch gebruiken rond het strafschopgebied. Hij is goed aanspeelbaar en sterk in de combinatie.” Aan de 0-3 van Berghuis, een gekruld schot in de verre hoek, ging een puike een-twee met de Serviër vooraf.

De laatste twee goals kwamen op naam van Brian Brobbey, die onder Heitinga tot dusverre genoegen moet nemen met een rol als invaller. “Sommige spelers zullen blij zijn met de keuzes die ik maak, anderen niet,” zei de trainer. “Dat hoort bij een gezonde concurrentiestrijd. Ik verwacht van teleurgestelde spelers dat ze leveren. Dat wordt gevraagd in een topsportcultuur. Het is belangrijk dat Brobbey twee keer scoort. Ajax is geen liefdadigheidsinstelling.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: