Bij Ajax is in negen jaar tijd alles veranderd: op de plek van Boerrigter speelt nu Tadic

Daley Blind werd door de Uefa uitgeroepen tot ‘man of the match’ en ontving daarom na afloop een bokaal. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Buiten de Johan Cruijff Arena zinderde het feest nog na, met mensen die elkaar gelukzalig en vol ongeloof in de armen vielen. Binnen zat Daley Blind achter een tafel, kort na een onvergetelijke Ajax - Borussia Dortmund (4-0).

Kalmpjes merkte de voetballer op dat tijden kunnen veranderen. Een klein decennium geleden was hij er ook al bij, ook destijds tegen Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. “In 2012 volgens mij. Toen verloren we nog met 1-4,” aldus Blind.

In die negen jaar tussen toen en nu vormt Blind één van de zeldzame constante factoren bij Ajax. Vrijwel alles is ondertussen veranderd in Amsterdam, zowel op het veld als daarbuiten. Wie de opstelling erbij pakt van die Ajax - Borussia Dortmund in november 2012, ziet het in één oogopslag.

De Amsterdammers begonnen die wedstrijd met spelers zoals Niklas Moisander, Eyong Enoh, Derk Boerrigter en Jody Lukoki. Spits Danny Hoesen mocht na een uur invallen. Aan het eind van de kansloze nederlaag was Ajax uitgeschakeld in het hoofdtoernooi van de Champions League, in de daaropvolgende Europa League-ronde verloor de ploeg van Steaua Boekarest.

Jody Lukoki in duel met Marcel Schmelzer van Borussia Dortmund. Beeld PICS UNITED

Het waren de jaren van Frank de Boer, nog midden in wat ‘de Fluwelen Revolutie’ werd genoemd. Onder leiding van clublegende Johan Cruijff koerste Ajax tussen grofweg 2010 en 2014 af op een ongekende politieke en culturele veldslag, die tal van clubmensen de kop zou kosten.

Christian Poulsen

Miljoenenaankopen en topsalarissen waren in de plannen van Cruijff en zijn discipelen uit den boze: de Amsterdamse club moest vrijwel volledig koersen op eigen jeugd, aangevuld met een enkele routinier van het kaliber Christian Poulsen.

Vrijwel nooit slaagde Ajax in die jaren erin te overwinteren in de Champions League, geregeld werd het al in de voorrondes uitgeschakeld. De selecties waarmee De Boer moest werken, werden haast elk jaar zwakker, doordat sleutelspelers werden verkocht en investeringen uitbleven.

De huidige directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars waren er destijds ook al, pas net in dienst, maar in een compleet andere werkomgeving. Binnen een zogenoemd ‘technisch hart’ moesten bovenal Wim Jonk en Dennis Bergkamp de koers van Cruijff bewaken.

Vaak wilde dat zeggen: géén versterkingen van buitenaf, éérst het volgende jonge talent doorschuiven.

Een vlucht naar voren

Pas toen eerst Jonk vertrok en daarna ook Bergkamp, en de revolutie van Cruijff definitief strandde, kreeg het huidige Ajax alsnog zijn vorm. Rigoureus koos de Amsterdamse club voor een vlucht naar voren, met veel hogere salarissen en grondige investeringen op transfergebied. Geen technisch hart of politiek gekonkel, maar korte heldere lijnen in de top van de club.

De Champions League moest de norm worden. Spelers zoals Dusan Tadic en Daley Blind werden teruggehaald, maar ook in Zuid-Amerikaanse toptalenten en internationals werden miljoenen geïnvesteerd. De begroting die in 2012 nog 62 miljoen euro bedroeg, groeide in de laatste jaren explosief tot zo’n 160 miljoen euro.

De Amsterdamse club heeft eindelijk de perfecte balans gevonden tussen opleiden en presteren. De lat is in alle opzichten omhooggegaan: alleen volwaardige toptalenten halen nog het eerste, bij de hand genomen door veelal pure kwaliteitsspelers. De Lukoki van toen heet tegenwoordig Antony, op de plek van Boerrigter staat nu Tadic.

Het resultaat werd nog maar eens zichtbaar op dinsdagavond, onder leiding van een trainer zonder typische Ajax-achtergrond, Erik ten Hag. Na het eerdere glorieseizoen 2018/2019 groeit er wederom een elftal dat Europa kan betoveren.

“Dat we ons nu kunnen meten met dit soort tegenstanders, is echt heel mooi,” aldus Blind. “Het geeft denk ik vooral aan dat we met z’n allen op de goede weg zijn.”