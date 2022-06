Bij Ajax begreep iedereen besluit Danilo om naar Feyenoord te gaan: ‘Berghuis wenste me succes’

Danilo tijdens de eerste training van Feyenoord. Beeld ANP

“Mijn verloofde is Nederlands,” zegt Danilo. “Nederland is een prachtig land en de eredivisie een mooie competitie. Ik wilde graag hier blijven en het verhaal dat Feyenoord had, maakte het nog makkelijker. Het project van Feyenoord sluit aan bij mijn ambities. En dat ik van Ajax kom, ach, ik heb alleen maar positieve reacties ontvangen.”

Feyenoord is voor Danilo een sportieve vooruitgang. “Ik moet aan mijn toekomst denken. Ik speelde weinig afgelopen seizoen, dat was lastig. Maar nu moet ik verbeteren en weer laten zien wie Danilo is. Ik voel me al thuis in Rotterdam, ik kreeg een warm welkom. De helikopter? Ik ben niet bang om te vliegen, ik denk dat het leuk zal zijn.”

De Braziliaan zal zaterdag voor het eerst spelen in de oefenwedstrijd tegen Kopenhagen op Varkenoord. Daar kijkt hij naar uit. “Ik heb met Berghuis gesproken voor mijn komst naar Rotterdam,” zegt Danilo.

“Ik zei tegen hem dat ik naar Feyenoord kon en hij was positief, wenste mij succes. De jongens bij Ajax begrepen het wel, die club opende de deur voor mij naar Europa. Ze wilden in Amsterdam mijn contract verlengen, maar ik had meer verwacht na mijn terugkeer van FC Twente. Dus ik voelde dat ik weg moest.”

En dus speelt hij nu voor de rivaal. “Nu draait het voor mij om Rotterdam. De Kuip ken ik, toen ik hier voor het eerst speelde dacht ik ‘wauw’. De fans bleven maar pushen tot de laatste seconde. De start op het trainingsveld vandaag voelde goed, we hebben nu heel veel jeugd op het trainingsveld staan. Of ik de eerste spits ben? Dat moet je laten zien, de technische staf verwacht iets van mij. Maar het is de trainer die de beslissingen neemt.”