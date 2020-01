Bevestigd: Ryan Babel keert terug bij Ajax

Ryan Babel warmt op voor de wedstrijd tegen Real Madrid in november. Beeld AFP

De overeenkomst is in ieder geval tot en met 30 juni, zo meldt de club zaterdag. Eerder zei trainer Erik ten Hag tegen Het Parool ‘heel blij’ te zijn met Babels komst. “Het is ontzettend moeilijk om een speler te krijgen die er direct kan staan”, aldus de trainer.

De 33-jarige Babel is een geboren Amsterdammer. Tussen 1998 en 2004 doorliep hij de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 1 februari 2004, in de wedstrijd Ajax tegen ADO Den Haag (4-0).

In de zomer van 2007 maakte Babel de overstap van Ajax naar het Engelse Liverpool FC. In 2012 keerde hij voor één seizoen terug bij Ajax. In totaal speelde Babel 133 officiële wedstrijden bij Ajax, waarin hij 29 keer scoorde. Sinds dit seizoen speelde hij voor Galatasaray.