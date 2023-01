Beukt Wout Weghorst na de winterstop bij United door de muren?

Als Besiktas meewerkt, is er deze winterperiode een wonderlijke transfer in de maak: Wout Weghorst uit Borne als de nieuwe spits van Manchester United. En tegelijk past het ook: een atypisch carrièreverloop van een volstrekt atypische jongen.

Op het lichaam van Wout Weghorst wordt zijn eigen levensverhaal verteld, in tekeningen en in teksten. De datum waarop hij debuteerde in de eredivisie bijvoorbeeld, als spits van Heracles tegen Ajax, is vereeuwigd op zijn arm: ‘13-09-2014’.

Maar zijn tatoeages vertellen meer. Een kerk en een rozenkrans, een engel die zijn vriendin verbeeldt, een levensspreuk in het Engels: Wout Weghorst draagt op zijn lijf een soort Weghorstmuseum met zich mee.

En het verhaal van deze winter kan er ook nog wel bij. Zijn twee memorabele doelpunten in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië mogen goedbeschouwd niet ontbreken – en zijn confrontatie daarna met Lionel Messi (‘Loop door, mafkees!’) eigenlijk ook niet.

Besiktas wil geld zien

En deze week is er weer een plotwending. Manchester United, in veel opzichten de grootste club ter wereld, heeft zijn pijlen gericht op Weghorst, de man die op zijn zeventiende nog gewoon bij NEO speelde in de derde klasse van het amateurvoetbal. Weghorst wil graag, net als Burnley, de Engelse Championshipclub die Weghorst heeft verhuurd aan Besiktas.

Die Turkse club heeft maandag weersproken dat er een vertrekclausule van 2,5 miljoen euro in zijn contract staat en verwacht bij een vertrek van Weghorst royaal te worden gecompenseerd. Volgens de laatste berichten zou er schot zitten in de gesprekken.

Unitedtrainer Erik ten Hag denkt met Weghorst een type speler te vinden die ontbreekt in zijn selectie: zowel qua persoonlijkheid als qua type speler. Een invaller met een leeuwenhart, 1,97 meter lang, die desnoods door muren beukt om zijn doelen te bereiken.

Dat maakt Weghorst tot een atypische Nederlandse voetballer: zijn onvoorstelbare, haast maniakale drive om elke dag beter te worden. Om kansen te zien die anderen niet zien: ­niemand gelooft zo heilig in Weghorst als ­Weghorst zelf.

Trainen vol overgave

Daar zijn intussen talloze voorbeelden van. Je hoefde vorige maand in Qatar alleen maar naar de trainingen van Oranje te kijken, waar Weghorst steeds opnieuw als een beest tekeerging op de dagen na een wedstrijd. Waar bij andere reserves soms de teleurstelling zichtbaar was, en waar de basisspelers relaxed herstelden op hun hometrainers, trainde Weghorst steeds alsof zijn leven ervan afhing.

Formeel was hij slechts pinchhitter onder ­Louis van Gaal, bedoeld om in de laatste fase van wedstrijden mogelijk nog iets te forceren, maar Weghorst trainde alsof elk moment een basisplaats in het verschiet lag.

Een loopoefening? Weghorst loopt steevast voorop. Een gemiste kans op de training? Weghorst stort gerust briesend ter aarde. Een ver­loren kwartfinale tegen Argentinië? Weghorst filtert niets, ook zijn eigen tranen niet.

Dat maakt hem lang niet altijd geliefd. Medespelers en tegenstanders hadden geregeld moeite met Weghorsts blinde ambitie, die soms neigde naar oncollegialiteit of ronduit irritant gedrag.

Niet juichen voor ploeggenoot

Beroemd is in dat opzicht de laatste speeldag van het seizoen 2017/’18, toen Weghorst als spits van AZ topscorer van de eredivisie kon worden, net als zijn ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh. In woord en gebaar maakte Weghorst zijn frustraties kenbaar in het slotduel met PEC Zwolle, waarin Jahanbakhsh zichzelf met een hattrick tot topscorer kroonde.

Weghorst weigerde te juichen voor zijn collega, hevig misbaar makend wanneer de bal niét zijn richting op kwam. Zijn ploeggenoten in Alkmaar gniffelden erom: stiekem gunden ze de topscorerstitel bovenal aan Jahanbakhsh, de vriendelijke Iraanse aanvaller met een veel grotere gunfactor.

Maar juist die rücksichtslose drive stuwde Weghorst tot grote hoogte. Hij maakte de ene goal na de andere voor VfL Wolfsburg in de ­Bundesliga, een van de sterkste competities van Europa. Toen Oranje zich medio 2021 opmaakte voor het EK onder bondscoach Frank de Boer, waarde er zelfs een soort ‘Weghorsthype’ door het land, mede door een succesvolle invalbeurt tegen Georgië in Enschede (3-0).

Geweldige statistieken

Bij Weghorst gaat niets ongemerkt voorbij, lijkt het wel. In coronatijd raakte hij nog in opspraak vanwege zijn weigering zich te laten vaccineren: een standpunt dat hem prompt de bijnaam ‘Wappie Wout’ opleverde. Hij is het type speler dat tongen losmaakt, die onder je huid gaat ­zitten, zowel bij voetballers als bij het publiek.

Zijn periode bij Burnley leidde afgelopen ­seizoen niet tot succes, maar ook daar was Weghorst altijd veelbesproken. Toen de spits aan het eind van het seizoen scoorde voor Oranje tegen Wales in Cardiff, kreeg hij prompt woorden met zijn Burnleyploeggenoot Connor Roberts. “Waarom deed je dat niet voor Burnley!?” beet Roberts de Nederlander toe, met zichtbaar venijn. “Shut up!” riep Weghorst terug.

Zijn mislukte eerste periode in de Premier League veranderde weinig aan het zelfvertrouwen en de dromen van Weghorst. Bij Besiktas groeide hij dit seizoen uit tot een sleutelspeler. Zijn statistieken als gangmaker in het strafschopgebied zijn voortreffelijk: Weghorst scoorde drie keer in zijn laatste vier duels, maar dwong ook veruit de meeste ‘expected goals’ af. Niemand in de Turkse competitie schoot en kopte vaker op doel dan Weghorst.

Wandelen met eenzame bejaarden

Het zijn statistieken die Ten Hag mede stimuleerden om Weghorst naar Old Trafford te ­halen. De spits mag bij medespelers en collega-voetballers dan niet altijd geliefd zijn, trainers zijn vrijwel allemaal onder de indruk van Weghorsts kwaliteiten. Een trainingsbeest dat altijd levert. Een speler met een enorm werkethos, waardoor de lat voor de rest van een elftal ook hoger komt te liggen.

En Weghorst is lang niet altijd een bron van ergernis of controverse. Als speler van AZ meldde hij zich ooit spontaan bij een tehuis om met eenzame bejaarden te gaan wandelen. Bij Oranje is hij een van de roergangers binnen het groepje van gelovige internationals, die samen hun momenten kiezen om te bidden.

Waar hij bij AZ nog weleens als een einzelgänger werd gezien, was hij binnen de spelersgroep van bijvoorbeeld Wolfsburg en nu bij het publiek in Turkije wel alom geliefd.

Zijn mogelijke transfer naar United is in tal van opzichten wonderlijk: ook in Engeland wordt verbaasd gekeken naar een in Burnley mislukte spits, die opeens opduikt op Old Trafford. De kans dat Weghorsts periode bij United ongezien voorbijgaat, is erg klein. Zelfs Lionel Messi wond zich een kleine maand geleden nog hevig op over de voetballer. “Messi kent mijn naam in elk geval,” reageerde Weghorst droogjes. En dat geldt inmiddels voor de hele voetbalwereld.