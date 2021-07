Beter ingespeeld dan de Belgen zul je ze niet snel treffen

Romelu Lukaku, 'een schitterende bonk van een spits', te midden van Portugese verdedigers. Beeld BELGA

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Tot dusver hebben België en Italië 22 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste keer op 1 mei 1913 in Turijn: Italië won met 1-0. De laatste keer troffen de teams elkaar in de groepsfase op het EK van 2016. Italië won toen in Lyon met 2-0.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Italië! Het werd Europees kampioen in 1968 en wereldkampioen in 1934, 1938, 1982 en 2006. Het verloor ook nog eens vier keer een finale. Tegenover die negen finales staat er welgeteld één van België – en die werd in 1980 ook nog eens verloren van West-Duitsland, omdat Horst ‘das Ungeheuer’ Hrubesch twee minuten voor het einde de winnende goal achter Jean-Marie Pfaff kopte.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Op grote toernooien troffen de twee elkaar vier keer. Italië won driemaal (WK 1954, EK 2000 en EK 2016), een keer werd het een gelijkspel (EK 1980). Statistisch gezien kan het dus geen kwaad het geld op Italië te zetten. Aan de andere kant is dit voor de Belgen misschien de laatste kans om met deze gouden generatie eindelijk eens een hoofdprijs te pakken. En dat maakt ze levensgevaarlijk. Van de ploegen uit 2016 in Lyon staan er voor de Belgen vanavond misschien wel acht weer op het veld. Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Eden Hazard en Lukaku. Zij voetbalden ook alle acht de achtste-finalewedstrijd tegen Portugal. Hoe ingespeeld wil je het hebben? Bij de Italianen zijn het er wellicht twee. Bonucci en Chiellini, als die laatste tenminste weer is opgelapt.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Let op ‘das Ungeheuer’ van de Belgen, Interspits Romelu Lukaku. Een schitterende bonk van een spits, die schijnbaar nooit nadenkt, maar gewoon de bal op doel ramt – een grote Gerd Müller in overdrive. Dodelijk effectief. En bij de Italianen? Wellicht de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Want als de stand het toelaat, zal hij ook de 26ste speler uit zijn selectie, die nog geen minuut op het veld heeft gestaan, laten invallen: derde doelman Alex Meret. Zo smeed je ook, om het maar even op z’n Duits te zeggen, Teamgeist.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

Daarvoor keren we terug naar het EK van 1980, dat in Italië werd gehouden. Italië moest de laatste wedstrijd in Groep B tegen België winnen om naar de finale te gaan. De Belgen bogen niet, de Italianen werden gangsters, onder leiding van de om zich heen schoppende Gabriele Oriali. Aanvoerder Van Moer raakte bewusteloos, de Italianen spelen gewoon verder (kijk naar de beelden op YouTube). Walter Meeuws maakt hands in het strafschopgebied. De veertigduizend Italianen op de tribune gillen, huilen, sterven, maar de scheidsrechter legt ’m erbuiten. Het bleef 0-0. Afgaan voor eigen publiek, nooit fijn voor een trotse Italiaan.