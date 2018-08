Beter huwelijk dan gedacht tussen 'Tukker' Ten Hag en Ajax

Het is een mooi gezicht, hoog vanaf de tribune in het Olimpiejsky Stadion in Kiev: de hossende voetballers van Ajax in hun donkere tenues en daartussen die trainer in zijn smetteloos witte overhemd.



Hij omhelst ze één voor één. Aait ze over de bol. In een hoekje van het stadion viert Ajax feest met de 270 meegereisde supporters.



Ze hebben aan elkaar moeten wennen: de Amsterdamse club en de trainer uit Tukkerland.