Bestuursraad Ajax ‘diep geschokt’ door gedrag en vertrek Marc Overmars

Beeld ANP

Dat staat in een email van de raad gericht aan alle negenhonderd leden van de amateurvereniging Ajax. ‘Wij leven erg mee met de mensen die zich onveilig hebben gevoeld binnen Ajax, en keuren ten zeerste af wat er is gebeurd.’

De Bestuursraad bezit 73 procent van alle aandelen in Ajax en kan in theorie de club naar zijn hand zetten. In de praktijk bepaalt de directie de gang van zaken en houdt de raad van commissarissen de vinger aan de pols, maar de grootaandeelhouder gaat over benoeming en ontslag van de commissarissen. En met een ‘gouden aandeel’ bewaakt de Bestuursraad de clubcultuur.

De Toekomst

“Voor de kernwaarden van Ajax kun je bij de Bestuursraad aankloppen,” zei voorzitter Frank Eijken in september vorig jaar in Het Parool. “Wij, de vereniging, beschouwen onszelf als cultuurbewaker van de club.”

De negenhonderd leden zijn veelal als vrijwilliger en speler actief op De Toekomst, het trainings- en sportcomplex op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena. In de mail wijst de Bestuursraad op de mogelijkheid voor mensen die zich onveilig voel(d)en om aan te kloppen bij twee vertrouwenscontactpersonen. Algemeen directeur Edwin van der Sar schreef eind januari iets soortgelijks in een bericht aan alle werknemers.

Ook adviseert de Bestuursraad de leden om geen commentaar te geven op vragen van de buitenwacht over wat er precies is voorgevallen. ‘Het beste wat je kunt doen is dergelijke vragen direct doorsturen naar de persafdeling van Ajax.’