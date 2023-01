Bestrafte laatkomer Rashford bewijst het gelijk van Ten Hag

Manchester Unitedspelers Bruno Fernandes en Antony bespringen Marcus Rashford na zijn winnende doelpunt. Beeld REUTERS

Marcus Rashford verkeert in bloedvorm, maar moest oudejaarsavond op de bank beginnen bij Manchester United. De Engelsman meldde zich te laat voor een bespreking en kon zijn trainingspak aanhouden in het Molineux Stadium tegen Wolverhampton Wanderers. De clubtopscorer zat zijn straf braaf uit en bezorgde na rust, als invaller, trainer Erik ten Hag alsnog de zege (1-0). De Nederlander zette daarmee de koers uit voor 2023.

“Ik had me verslapen,” gaf Rashford na afloop toe. “Dat ging tegen de teamregels in. Natuurlijk was ik teleurgesteld, maar ik begreep de beslissing om me uit de basis te houden.” Met deze even korte als krachtige boodschap liet de aanvaller aan de achterban weten dat United bij Ten Hag in goede handen is. De giftige sfeer van de laatste jaren heeft de kleedkamer verlaten.

“De juiste reactie,” reageerde Ten Hag na afloop van het laatste duel van 2022. Rashford zat op de bank niet te mokken, maar straalde in alles uit zijn ‘disciplinaire fout’ te willen goedmaken. Toen hij na de rust inviel voor tiener Alejandro Garnacho, nam hij de ploeg direct op sleeptouw. Dankzij Rashfords goal blijft Ten Hag op koers om zijn belangrijkste doelstelling te halen.

Op karakter

De terugkeer in de Champions League in zijn eerste seizoen als ‘boss’, aanvankelijk gezien als utopie, krijgt langzaam steeds meer contouren. United staat na de zege op Wolverhampton in de Premier League op de vierde plaats. Dat Ten Hag niet schroomde zijn beste speler van het moment disciplinair te straffen, gaf zelfs de grootste criticasters hoop op een klein wonder.

“Het maakt Ten Hag niets uit wie het is,” zei analist Paul Scholes, voormalig middenvelder van United, vooraf al in de studio. “Hij is erg rechtlijnig.” Het spel mocht dan te wensen overlaten, bij vlagen zelfs ronduit teleurstellend zijn, maar op karakter trok Manchester United het duel uiteindelijk toch naar zich toe. Na het ontslag op staande voet van Cristiano Ronaldo, vlak voor het WK, zette Ten Hag daarmee opnieuw een belangrijke stap.

De Portugees had in een interview uitgehaald naar de Nederlandse trainer en de club. Ten Hag zou in de optiek van Ronaldo met gespleten tong praten en hem bewust richting de uitgang hebben geduwd. Manchester United reageerde gedecideerd op het ‘verraad’ van de vijfvoudig winnaar van Gouden Bal: zijn contract werd ontbonden op een manier die deed denken aan het tijdperk onder Alex Ferguson.

Wervelende actie

“Als buiten de lijnen afspraken niet worden nagekomen, dan sijpelt dat door op het veld,” zei Ten Hag zaterdag. Het nagenoeg perfecte optreden van Rashford na zijn reservebeurt toonde zijn gelijk. Toen de Engelse spits na een wervelende actie een kwartier voor tijd de enige goal van het duel maakte, juichte Ten Hag dan ook uitgelaten voor de dug-out.

De vierde plek in de Premier League is allerminst vanzelfsprekend. Om die reden wil Ten Hag in de winterse transferperiode een afmaker aan de selectie toevoegen. Doordat de club ongeveer 330 miljoen euro aan betalingen voor aankopen heeft uitstaan – een recordbedrag in de Engelse competitie – moet hij zich vrijwel zeker richten op het huren van een spits. Een van de opties zou Memphis Depay kunnen zijn, die bij Barcelona op een dood spoor is beland.

De penibele financiële situatie van Manchester United uitte zich in het uitblijven van de komst van Cody Gakbo. Niet de Red Devils, maar aartsrivaal Liverpool nam hem over van PSV. Voor Ten Hag, die wist bij United in een ‘moeilijke situatie’ te stappen, zorgt het onvermogen om de buidel open te trekken niet voor hoofdpijn. Zijn huidige selectie presteert boven verwachting. Ook zonder winteraankoop blijft kwalificatie voor de Champions League een reële optie.

Moeilijk te verslaan

Niemand, ook de clubleiding niet, eist dit seizoen al een serieuze gooi naar de titel. Ten Hag hoeft evenmin het publiek te vermaken met betoverend voetbal. Met het huidige spelersmateriaal geldt een plek in de top vier als het maximaal haalbare. In de zomer, als de financiën wel beschikbaar komen, kan hij het elftal gericht verbeteren.

Discipline en teamgeest vormen voor de korte termijn de voornaamste bouwstenen. Op dit fundament kan Ten Hag na komende zomer voortbouwen in zijn missie om Manchester United terug te brengen naar de top van de Premier League. Rashford, onder de voormalige trainer van Ajax enorm opgebloeid, liet zien dat het nieuwe regime zijn vruchten afwerpt. “We zijn in elk geval moeilijk te verslaan,” constateerde Ten Hag tevreden.