Bestelbus met 700 kilo chocola niet naar Matthijs de Ligt, maar naar voedselbank

Matthijs de Ligt voorkomt met een sliding dat Paris Saint-Germain scoort. Beeld Getty Images

Bij een 0-0 stand in de eerste helft verloor Sommer op ongelukkige wijze de bal in zijn eigen strafschopgebied, waardoor Vitinha deze binnen dacht te kunnen schuiven. Dat was echter buiten De Ligt gerekend, die met een knappe sliding de Franse openingstreffer voorkwam.

Sommer bedankte zijn ploeggenoot na afloop voor de camera’s: “Ik heb al gezegd: ik zet een vrachtwagen met Zwitserse chocolade voor je voordeur. Ik raakte de bal kwijt en had opeens geen oplossing meer. Als dit fout was gegaan, zou de wedstrijd heel anders zijn gelopen.”

De international van Zwitserland bestelde in zijn thuisland bij fabrikant Kägi de beloofde bestelbus vol chocolade. Toen de chauffeur volgens Merkur onderweg was naar het complex van Bayern München, kreeg hij van de Duitse club te horen dat De Ligt het ludieke geschenk van Sommer niet in ontvangst mocht nemen. De chauffeur doneerde de repen daarom bij de plaatselijke voedselbank, de Münchner Tafel – waar de bus met 700 kilo chocolade met open armen werd onthaald.