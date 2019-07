Bernal wint de Tour, Kruijswijk derde op eindpodium

Egan Bernal op het podium. Beeld AFP

Steven Kruijswijk mocht Bernal en Bernal’s ploeggenoot Geraint Thomas vergezellen op het eindpodium: Kruijswijk eindigt als derde in deze Tour. De 21ste en laatste etappe werd gewonnen door Caleb Ewan.

Het waren de standaard beelden van de laatste etappe in de Tour de France: renners die een praatje maken, de eindwinnaar (Egan Bernal) die champagne drinkt met de ploeg (én alleen) en een zéér rustig tempo, zeker in de eerste zeventig kilometer van de etappe van 128 kilometer.

Champs-Élysées

Het feestritje kwam ten einde toen het peloton in Parijs aankwam en ging koersen op de Champs-Élysées. Vier aanvallers wilden het sprintersfestijn verpesten: Omar Fraile, Jan Tratnik, Tom Scully en Nils Politt. Zij reden een maximale voorsprong bij elkaar van een kleine halve minuut, maar het peloton met sprintersploegen controleerden en haalden Tratnik als laatste vluchter terug op twaalf kilometer van de finish.

De massasprint die verwacht werd kwam er, maar de organisatie bij de sprintersploegen ontbrak. Zo leek Edvald Boasson Hagen op weg naar de dagzege in de slotrit, maar op het laatste moment kwam Ewan aan de zijkant van de weg met zijn jump, waardoor hij zijn derde ritzege in deze Tour pakte. Dylan Groenewegen, die één rit won in deze Tour, eindigde als tweede in Parijs. Niccolò Bonifazio sprintte naar plek drie.

In het algemeen klassement veranderde niks en bleef de top-tien intact. Bernal wint op 22-jarige leeftijd zijn eerste Tour de France. De Colombiaan pakte de gele trui in de 19de etappe midden in de Alpen. Zijn voorsprong op runner-up, ploeggenoot én titelverdediger Geraint Thomas bedraagt 1'11. Kruijswijk mag voor het eerst in zijn carrière het eindpodium op in een grote ronde: hij eindigt als derde in deze Tour op 1'31.

De groene trui van het puntenklassement ging voor de zevende keer naar de Slowaak Peter Sagan, een record. De bolletjestrui voor de bergklassement werd veroverd door de Fransman Romain Bardet. Bernal, feitelijk de beste klimmer, was logischerwijs ook de winnaar van het jongerenklassement.