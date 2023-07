Berghuis uit zijn zorgen over Ajaxselectie: ‘Ik vraag me af of de verwachtingen realistisch zijn’

Steven Berghuis tijdens een training van Ajax. Beeld Jasper Ruhe/Ajax

Tijdens het trainingskamp in Duitsland maakt Steven Berghuis (31) van zijn hart geen moordkuil. Hij heeft een rampseizoen met Ajax achter de rug en alles in hem schreeuwt: dat nooit meer. Maar de voetballer ziet dat de noodzakelijke ingrepen om de selectie op een hoger niveau te krijgen uitblijven. “Er zitten straks 50.000 mensen in de Arena. Die hebben hoge verwachtingen, en dat moet ook. Dat hoort bij Ajax. Maar ik vraag me af of dat realistisch is.”

Berghuis wil één ding helder hebben: individueel heeft Ajax veel kwaliteit in huis. Nieuwkomers Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic maken een goede indruk. Bij sommige jonge spelers druipt de klasse ervan af. “Iedereen hier kan goed voetballen. Het gaat om de balans in de selectie. Die was er vorig seizoen totaal niet. Je moet verschillende kwaliteiten toevoegen om die groep weer competitief te maken. Het is nu te broos. Vooral achterin, het fundament van je elftal.”

Diep teleurgesteld was Berghuis toen hij hoorde dat na Jurriën Timber ook Dusan Tadic bij Ajax vertrok. “Het is nogal een signaal als zo’n belangrijke speler de aanvoerdersband afdoet, het shirt met nummer 10 neerlegt, het shirt van zijn droomclub, en de deur achter zich dichttrekt. Hij was onze absolute leider, een geweldige captain. Het was een grote klap voor ons.”

Meer verbinder dan leider

Berghuis is een ervaren speler, maar hij zal niet in de voetsporen treden van Tadic. “Dat zit niet in mijn karakter. Ik ben een verbinder in de selectie, probeer de jonge jongens, de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse spelers op hun gemak te stellen. Leiderschap moet op natuurlijke wijze ontstaan, maar je kunt niet van iedereen een dergelijke rol verwachten. Sommige spelers kunnen op basis van hun individuele kwaliteiten voor ons het verschil maken, maar dat wil niet zeggen dat zij de boel ook binnen en buiten het veld op sleeptouw kunnen nemen.”

In het gesprek met Steijn vroeg de trainer aan Berghuis hoe hij over de situatie dacht. “Ik heb hem precies verteld wat ik nu tegen jou zeg. Ik ben twee jaar geleden door Marc Overmars, Erik ten Hag en Edwin van der Sar naar Ajax gehaald. Ik ben gekomen om te voetballen met Daley Blind, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Nico Tagliafico. Ze zijn allemaal weg. Wie had dat kunnen bedenken? Ik ben blij in Amsterdam, de familie ook. We willen zo lang mogelijk blijven. Maar ik wil niet nog zo’n seizoen als het vorige.”

Berghuis heeft zijn grieven niet gedeeld met technisch directeur Sven Mislintat. “Ik ben niet de aangewezen persoon om te zeggen hoe hij zijn job moet doen. Ik ben slechts een voetballer. Ik moet doen waarvoor ik word betaald. En het plezier is er nog hoor. Op het veld, met die bal, dat blijft heerlijk voor een liefhebber. En er wordt hard gewerkt om uit te voeren wat de trainers van ons willen.”

Nummer 10

Hij noemt Ajax ‘nog steeds een geweldige club’. Maar er is dus een kwaliteitsimpuls nodig. Berghuis wijst naar dat elftal van twee jaar geleden. “Geweldig team, maar we hadden als kampioen slechts twee puntjes voorsprong op PSV. En als de groep zoals vorig seizoen uit het lood hangt, word je dus derde. Iedereen verwacht dat Ajax revanche neemt en nu weer om de titel speelt. Maar de spelers zijn daarin het belangrijkste. Wij trekken de schoenen aan, wij staan in dat shirt op het veld. Geef ons dan een selectie die de verwachtingen waar kan maken.”

In zijn eerste seizoen speelde Berghuis als nummer 10 zijn beste voetbal. Trainer Erik ten Hag zette hem op die positie nadat hij bij Feyenoord jarenlang rechtsbuiten was geweest. “Ten Hag dacht niet in hokjes, hij probeerde spelers in hun kracht te zetten.” Op een middenveld met balafpakker Álvarez en dribbelaar Ryan Gravenberch voelde passer Berghuis zich als een vis in het water. “Maar ik kan ook als rechtsbuiten spelen, mits er een rechtsback achter me staat die er negentig minuten overheen dendert. Dan kom ik naar binnen en word ik een verkapte nummer 10.”

“Het gaat om connectie in het veld. Ajax moet een selectie samenstellen waarin spelers elkaars zwaktes camoufleren en elkaars kracht optimaal kunnen benutten. Die samenhang is er nog niet. Vooral voor de jonge spelers is dat moeilijk. Zij verdienen een solide groep. Ryan Gravenberch en Jurriën Timber hebben ook die hulp gehad. Die balans is nodig en die is er nog niet. Over twee weken staat Heracles voor deur. Dat is vrij snel.”

Geblesseerde Berghuis neemt klap aan fan zichzelf kwalijk

Steven Berghuis zat niet bij de selectie voor het oefenduel van Ajax zaterdagmiddag met Augsburg. Hij heeft rugklachten. De aanvaller mist hoe dan ook de eerste drie competitieduels van dit seizoen vanwege een schorsing. Na de laatste wedstrijd van het vorige seizoen, uit tegen FC Twente, deelde Berghuis een klap uit aan een supporter van de thuisclub die hem langdurig uitschold terwijl hij handtekeningen uitdeelde. De KNVB legde hem de straf op. “Het had nooit mogen gebeuren,” zegt Berghuis, “maar ik heb er nog altijd dubbele gevoelens over. Ik ben er persoonlijk wel klaar mee om alles maar over me heen te laten komen. Het gedrag van mensen in en rond de stadions in Nederland gaat ver over de grens. Deze week was het bij FC Twente weer raak. Spelers, stafleden, hun familieleden en officials moet je met rust laten.” “Ik ben nu drie duels geschorst, dus ik heb mezelf ermee, en het team en de club. Of het frustratie was vanwege het dramatische seizoen? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik denk dat het losstaat van winnen of verliezen. Het is abnormaal wat mensen allemaal denken te kunnen doen in en rond de stadions.” “Het loopt volledig uit de hand, dus ik sta deels ook wel achter mijn reactie. Misschien moeten wij voetballers maar niet meer langs de goedwillende fans om handtekeningen uit te delen. Gewoon koptelefoon op je hoofd, jezelf afzonderen en linea recta de bus of de kleedkamer in.”

