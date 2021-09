Berghuis schittert op ‘10’ : ‘Deze positie ligt me wel’

Steven Berghuis kwam als rechtsbuiten van Feyenoord naar Ajax. Als aanvallende middenvelder maakt hij nu indruk in de Champions League. ‘Dít is waarvoor ik naar Ajax ben gekomen.’

Toen het duel tussen Ajax en Besiktas (2-0) er dinsdagavond op zat, legde trainer Erik ten Hag breed lachend een arm om de schouder van Steven Berghuis. Hij tikte zijn speler goedmoedig een paar keer op zijn wang. Met een doelpunt en een assist had Berghuis het verschil gemaakt tegen de Turkse tegenstander. “Dít is waarvoor ik naar Ajax ben gekomen,” zei hij even later in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. “Ik heb intens genoten.”

Dat hij kan voetballen, is geen geheim. Berghuis vertoont al jaren zijn niet geringe kunsten in de eredivisie, bij FC Twente, AZ en – de laatste jaren – bij Feyenoord. Zijn gevoelige en veelbesproken stap naar Ajax kwam voor de meeste mensen als een volslagen verrassing. Ambitie, zelfvertrouwen en lef waren bepalend bij zijn keuze. Op zijn 29ste wilde Berghuis per se de Champions League in.

De concurrentie is groot bij Ajax, maar dat weerhield hem er niet van om de sprong te wagen. Hij zou op de rechtervleugel moeten wedijveren met twee Brazilianen, Antony en David Neres. Maar Berghuis begon bleekjes in Amsterdam. Te bescheiden, volgens critici. Hij schudde de schroom pas van zich af toen hij de geblesseerde Davy Klaassen op de 10-positie moest vervangen, nu vier weken geleden tegen PEC Zwolle. Met Berghuis op die plek achter de spits won Ajax zes keer op rij, met de indrukwekkende doelcijfers van 26-1. “Het is toch wel een mooie positie.”

‘Heerlijk voetballen’

Tegen Sporting Portugal (5-1 winst) in de eerste Champions Leaguewedstrijd van dit seizoen was hij een van de drijvende krachten. Hij maakte in Lissabon zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club. Tegen Besiktas maakte hij na een halfuurtje zijn tweede. Linksbuiten Dusan Tadic slalomde soepel langs wat tegenstanders en bezorgde de bal bij Berghuis. Die legde even zijn voet op de bal ter controle en schoof in één beweging raak met de binnenkant van zijn linker.

Op een argeloos foutje in de openingsfase na (kans voor Michy Batshuayi, die de paal raakte) was het spel van Ajax weergaloos. Dit keer lag de ruimte niet aan de rechterkant bij Antony maar op links, waar aanvoerder Tadic zijn stempel stevig drukte op het aanvalsspel. Hij bood Sébastien Haller twee grote scoringskansen, maar keeper Ersin Destanoglu pareerde beide kopballen. De spits van Ivoorkust verzilverde uiteindelijk alleen kort voor rust de afgemeten voorzet van Berghuis, die even was uitgeweken naar de rechterflank.

Berghuis: “Die vrijheid heb ik op die plek. In het samenspel met Noussair Mazraoui en Antony kan ik ook op de vleugel uitkomen. Het is heerlijk voetballen met zulke geweldige spelers om me heen.”

Defensieve arbeid

De ene na de andere aanval golfde dinsdagavond over de Turkse verdedigingsmuur, met zestien doelpogingen in de eerste helft. Ajax smoorde counters adequaat in de kiem door verloren ballen onmiddellijk terug te veroveren. Berghuis ging soepel mee in die defensieve arbeid. “Snel druk zetten is heel wat anders dan ik gewend was bij Feyenoord. Dat afwachtende zat toch een beetje in mijn systeem. Het is heel belangrijk dat ik de handvatten heb meegekregen van de technische staf om mij deze positie eigen te maken. Het gaat steeds beter.”

Dat hij het gevecht moet aangaan met Davy Klaassen maakt Berghuis alleen maar scherper, zegt hij. “Toen ik de stap maakte wist ik wat me te wachten stond. Ik wil op dit podium spelen, met en tegen de beste voetballers. Concurrentie haalt het beste in me boven.”

Na zeventig minuten was de pijp leeg. Ten Hag: “Steven heeft het goed gedaan, maar hij moet de intensiteit wel volhouden. We raakten de tweede helft de greep op het middenveld kwijt. Met de wissel van Davy Klaassen voor Berghuis kregen we die weer terug.”

Kritische noten

En zo plaatste Ten Hag op een mooie voetbalavond voor zijn club ook wat kritische kanttekeningen. “Als we op het hoogste niveau mee willen doen, moeten we écht nog een aantal zaken verbeteren. Kansen benutten vooral. Meedogenlozer zijn in de afwerking. Initiatief blijven nemen van achteruit, óók bij een 2-0 voorsprong.” Bovendien constateerde Ten Hag wat lichtzinnigheid in zijn team. Ajax kwam na rust goed weg toen arbiter Bastien een doelpunt van Karaman afkeurde wegens duwen. Ten Hag: “Daar werden we veel te makkelijk uitgespeeld op het middenveld.”

Ajax heeft nu zes punten, net zoveel als Borussia Dortmund, dat gisteravond met 1-0 won van Sporting. In oktober spelen de Amsterdammers twee keer tegen de Duitse topclub. Ten Hag: “De sterkste van onze drie tegenstanders. Een schitterende uitdaging, we kijken ernaar uit. Maar ik acht het mogelijk om ook een resultaat te halen tegen Dortmund.”

