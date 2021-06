Berghuis naar Ajax? ‘Ik hou m’n hart vast met die supporters’

Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Technisch directeur Marc Overmars van Ajax heeft zich bij zijn Rotterdamse collega Frank Arnesen gemeld voor Steven Berghuis. De 29-jarige aanvaller is op te halen voor een gelimiteerde transfersom van 4 miljoen euro. Als Ajax eruit komt met Berghuis, betekent dat de gevoeligste voetbaltransfer in Nederland van deze eeuw.

Marco van Basten en Hugo Borst waren dinsdagavond in Studio Europa eensgezind: zij zouden, Berghuis zijnde, niet de overstap maken naar de aartsrivaal. “Dat gaat hem veel bedreigingen opleveren,” zei Borst. Van Basten wees erop dat andersom Berghuis ook niet met open armen zal worden ontvangen. “Van Feyenoord naar Ajax gaan maak je je niet populair mee. Er zit van beide kanten een smetje op.”

Cruijff

In het verleden maakten voetballers vaker de overstap van Feyenoord naar Ajax of andersom. De ene transfer lag gevoeliger dan de andere. De meest memorabele is die van Johan Cruijff, die Ajax in 1983 verliet voor de aartsrivaal en direct kampioen werd. “Dat was een uitermate heikel geval,” weet ook David Endt, voormalig teammanager van Ajax. “Dat deed veel mensen pijn, omdat er ook een boel rancune en revanchegevoelens bij Cruijff achter zaten. Dat was echt het proberen pijn te doen van zijn oude club.”

Eerdere transfers als die van Henk Groot, eerst van Ajax naar Feyenoord in 1963 en de omgekeerde weg in 1965, of de overstap van doelman Eddy Pieters Graafland, die in 1958 als eerste speler de transfer tussen beide clubs maakte, zorgde volgens Endt wel voor wat ophef, maar leverde vooral curiositeit op. “Die rivaliteit is later dermate versterkt dat het een ding op zich werd en het voelde als verraad. Dat begon in de jaren 70, vanwege de status van beide clubs. Het sentiment veranderde van apart naar not done.”

Andere tijden

Ook Keje Molenaar voetbalde voor beide clubs: tussen 1980 en 1984 voor Ajax (twee landstitels, één bekerwinst) en na een tussenjaar in Volendam maakte de rechtsachter de overstap naar Feyenoord. Een gevoelige stap, zou je zeggen, maar Molenaar twijfelde geen moment. “Ik zat daar met een hele groep ex-Ajacieden. Simon Tahamata speelde daar al, net als Johnny Rep. En ze waren toen ook bezig met Tscheu La Ling, die daar later kwam. In die jaren heb ik van die gevoeligheid nooit zoveel van gemerkt. Dat had te maken met mijn goede tijd daar, al zeg ik het zelf. Ik werd ook enorm gewaardeerd, door trainers maar ook door supporters.”

“Maar die tijden zijn niet te vergelijken,” zegt Molenaar. “Supporters zijn nu volslagen krankzinnig geworden. Ik zou het nu niet in mijn hoofd halen, dat meen ik echt. Als ze met hoodies bij de directieleden van Feyenoord langsgaan als ze een voor hen onwelgevallig besluit dreigen te nemen over Feyenoord City, kom op man. Je weet gewoon niet hoe het uitpakt met die supporters van de harde kern. Ik hou mijn hart vast.”

Vedette

Toegegeven, Molenaar was niet de grootste vedette, terwijl Berghuis de absolute sterkhouder en topscorer van Feyenoord is. Juist die status maakt de transfer zo gevoelig. “Hij is gewoon de beste van Feyenoord. De impact is nu vele malen groter. Sportief gezien wordt Ajax beter en Feyenoord beduidend zwakker, dat hakt erin.”

Dat status en sportieve prestaties zo belangrijk zijn voor het sentiment, weet ook Endt. “We hadden natuurlijk de overstap van de Griekse spits Angelos Charisteas van Feyenoord naar Ajax. Daar maakte toen niemand zich echt druk om. Charisteas had ook geen natuurlijk verbond met Ajax. Dat was een gekochte speler die ook nauwelijks furore maakte. Maar als een speler jarenlang voor de club heeft gespeeld is het een ander verhaal.”

Zo werd Kenneth Vermeer bedreigd nadat hij in 2014 naar Rotterdam vertrok. Vermeer was als kind van de club bij Ajax op een zijspoor geraakt en maakte voor een miljoen euro de overstap naar Feyenoord, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Een supporter hing een pop van de doelman met een strop om zijn nek over de balustrade in de Arena. “De walgelijkste uiting van gebrek aan cultuur en beschaving,” zegt Endt.

En in 1980 werd toenmalig Ajacied Wim Janssen, die vijftien jaar voor de Rotterdammers uitkwam, bedreigd door Feyenoordupporters, met als dieptepunt het zogeheten ijsbalincident. Vlak voor de aftrap Feyenoord-Ajax kreeg de middenvelder een ijsbal in zijn oog gegooid door een 12-jarige jongen vanaf de tribune. Hij werd na een kwartier vervangen vanwege slecht zicht door beschadigingen aan zijn hoornvlies.

Welkom in Amsterdam

Keje Molenaar begrijpt de woorden van Van Basten wel. “Berghuis moet heel goed nadenken, hoewel ik hem als Ajacied graag naar Amsterdam zie komen.” Ook David Endt zou Berghuis met open armen bij Ajax ontvangen. “Volgens mij heeft hij met jaloezie naar Ajax gekeken dit seizoen. Hij past ook heel goed in het Ajaxspel, dat moet leidend zijn. Het zou heel erg zijn als hij zich laat leiden door angst. Dat moeten we als samenleving ook niet pikken.”