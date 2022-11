Berghuis na gelijkspel tegen Vitesse: ‘We lopen onszelf in alle goede bedoelingen voorbij’

Ajacieden Dusan Tadic, Jurrien Timber en Calvin Bassey verlaten teleurgesteld het veld na afloop van de in een gelijkspel geëindigde eredivisiewedstrijd tegen Vitesse. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Daar zat hij dan, met gepaste tegenzin, op een verhoging in de persruimte van de Johan Cruijff Arena tegenover een stuk of vijftien verslaggevers. De koppositie zojuist verspeeld aan PSV, de teleurstelling nog niet weggespoeld, zijn haar nat van het douchewater. Met een vilein lachje zegt Berghuis: “Ik had hier ook liever niet gezeten, maar het moest.”

Hoeveel kansen Ajax wel niet had gekregen over de hele wedstrijd? Tien, twaalf? Sommige op hooguit vijf meter van het doel. Niet te missen, zou je zeggen. Twee keer op de paal geschoten, twee keer de lat geraakt, hij zelf ook één keer. Maar de uitslag, 2-2, vond de middenvelder eigenlijk wel verdiend. “De tweede helft lopen we onszelf in alle goede bedoelingen voorbij. Iedereen rent naar voren. Million Manhoef kon vanaf zijn eigen strafschopgebied zo doorlopen naar ons doel en de 1-2 maken.”

Dat overkwam Ajax niet één keer tegen Vitesse, maar diverse keren. En het gebeurde al veel vaker dit seizoen. Berghuis benoemde het, die kwetsbaarheid in het spel die in jargon ‘de omschakeling’ wordt genoemd: van aanvallen naar verdedigen. Het gaat geregeld fout, maar telkens op een andere manier, met andere spelers in een negatieve hoofdrol.

Nu waren het Jurriën Timber, Kenneth Taylor (bij de 1-1), Jorge Sánchez en opnieuw Timber (bij de 1-2) die verzaakten. En ook keeper Remko Pasveer zag er bij beide goals niet sterk uit. Berghuis: “We moeten niet wijzen, iedereen moet naar zichzelf kijken. Ik speelde ook niet goed vandaag.”

Kritiek

Vanaf de tribunes werd trainer Alfred Schreuder tot zondebok benoemd. Berghuis had ook gehoord dat zijn trainer ‘moet oprotten’, maar daar kan hij niet veel mee. “We zijn nog niet zo lang bezig met elkaar. We moeten zo goed mogelijk samenwerken om hieruit te komen. Maar ik snap de supporters wel. Als je niet wint, komt er kritiek. Ik hoorde het de trainer net zelf ook zeggen: zo werkt dat in het voetbal. Dan moet je een grote jongen zijn. Bij Ajax zijn de verwachtingen nu eenmaal hooggespannen.”

Het spel en de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Ajax was kansloos tegen Liverpool en Napoli in de Champions League, verloor dit seizoen al twee keer van PSV (om de Johan Cruijff Schaal en zondag in de competitie) en ook AZ was te sterk. Tegen Vitesse speelden de Amsterdammers gelijk in een wedstrijd die met 8-2 gewonnen had moeten worden.

Succesbeleving ontbreekt

Probeer nu maar eens uit de hoek te geraken waar de klappen vallen. “Het team heeft succesbeleving nodig,” zegt Berghuis. “Om het vertrouwen terug te krijgen. Een goeie wedstrijd, een lekkere overwinning. We beginnen vaak overtuigend, met bravoure, maar na tegenslag zie je iets van angst in het elftal kruipen. Dat gebeurde tegen Liverpool, na die 0-1, en vandaag ook met de 1-1 van Vitesse.”

Zoals Berghuis al zei: in alle facetten van het spel moet Ajax het beter gaan doen. “Als team hebben we het lastig, en dan heeft het individu het ook lastig om het verschil te maken.”

Is dat dan wellicht een verklaring voor al die gemiste kansen? Berghuis twijfelt. Hij probeert zijn vinger erop te leggen, maar de psychologie in de sport laat zich niet eenvoudig duiden. “Ik herinner me een wedstrijd van vorig seizoen. Toen draaiden we juist goed met Ajax. En misten we tegen Go Ahead Eagles ook zo enorm veel kansen. Dat werd 0-0.”

Nog één wedstrijdje heeft Ajax om die succesbeleving te vinden: zaterdag uit tegen Emmen. Daarna wacht het WK in Qatar. Berghuis: “Ik ben eigenlijk nog niet bezig met dat toernooi. Ik had mijn zinnen gezet op zes punten in de laatste twee duels met Ajax. Dat moeten er dan vier worden.”

