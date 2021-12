Berghuis na beladen transfer volkomen ingeburgerd bij Ajax: ‘Grootste gave is zijn creativiteit’

Beeld AP

Vijf jaar was Berghuis bij Feyenoord te bewonderen. De linksbenige flankspeler maakte het kampioenschap in 2017 mee en groeide in Rotterdam uit tot een van de beste spelers in de eredivisie. In zijn laatste periode bij de club was hij aanvoerder. De bliksemtransfer naar aartsrivaal Ajax afgelopen zomer hield de gemoederen flink bezig. Maar ook in Amsterdam heeft de technisch fijnbesnaarde voetballer zich tot smaakmaker en een belangrijke pion in het elftal ontpopt. We blikken terug op een voor Berghuis roerige tijd aan de hand van vier van zijn eigen uitspraken, en één citaat van trainer Erik ten Hag.

29 juli, Bramberg (Oostenrijk), trainingskamp Ajax

‘Ik begrijp de sentimenten die er spelen na mijn transfer naar Ajax jegens mij als Feyenoordspeler. Ik ben niet dom. Het is ook niet erg, het is de emotie. Twee dingen zijn wel te ver gegaan voor mijn gevoel.’

Met die ‘twee dingen’ doelt Berghuis op een spandoek en een muurschildering die via social media worden gedeeld. Op het spandoek zijn de namen van ‘Polletje’ (een dit jaar geliquideerde Ajax-hooligan), de vermoorde Peter R. de Vries en Berghuis te zien. Achter de namen van eerstgenoemden staat een vinkje, achter de naam van Berghuis veelzeggend een leeg hokje. Daarnaast is Berghuis op een muurschildering afgebeeld met een keppeltje op en daarbij de tekst: ‘Joden lopen altijd weg.’

Berghuis zelf doet aangifte van de bedreigingen, zoals ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) kort na het opduiken van de muurschildering aangifte doet van antisemitisme.

Inmiddels zijn drie verdachten opgepakt: een 47-jarige man uit Spijkenisse, een 42-jarige man uit Hoogvliet en een 46-jarige man uit Rotterdam. Eerder al werd een 41-jarige man uit Voorburg aangehouden, maar hij kwam na een paar dagen weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

31 juli, Salzburg, na de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig (1-1)

‘De inburgering verloopt vrij natuurlijk. Een aantal spelers van Ajax kende ik al van Oranje. Maar je moet altijd even je weg vinden in een nieuwe omgeving. Ik heb dat vaker ervaren. Het is vooral elkaars kwaliteiten leren kennen.’

Berghuis wordt naar eigen zeggen geweldig opgevangen bij Ajax. Technisch directeur Marc Overmars op zijn beurt toont zich blij met het ‘koopje’. De voetballer mag voor 4 miljoen euro weg bij Feyenoord, maar Overmars betaalt 5,5 miljoen. “Voor mij was het belangrijk dat we die transfer snel zouden afronden en Berghuis door de voordeur naar buiten kon. Dat is belangrijker dan dat we vijf ton minder zouden betalen.”

Overmars noemt Berghuis ‘heel prestatiegericht’. “Elke dag bekijkt hij de computerdata: wat heb ik gedaan vandaag? Hij wil en moet dan bij de top 3 zitten. Die topsportmentaliteit heeft hij. Ik vind hem daarin heel volwassen. Alleen dat beeld hebben veel mensen niet van hem.”

Berghuis weet dat de concurrentie bij Ajax veel groter is dan bij Feyenoord, maar dat weerhoudt hem er niet van om de sprong te wagen. Hij zal op de rechtervleugel moeten wedijveren met twee Brazilianen, Antony en David Neres. Toch begint Berghuis bleekjes in Amsterdam. Te bescheiden, volgens critici. Hij schudt de schroom pas van zich af als hij de geblesseerde Davy Klaassen op de 10-positie moet vervangen, uit tegen PEC Zwolle. Met Berghuis op die plek achter de spits begint Ajax aan een indrukwekkende serie.

28 september, Ajax-Besiktas (2-0), met een doelpunt en een assist van Berghuis

‘Dit is toch wel een mooie positie.’

Berghuis floreert als nummer 10. Hij is trainer Erik ten Hag en de rest van de technische staf dankbaar voor het ‘out of the box-denken’. “Iedereen heeft me alleen als rechtsbuiten gezien. Daar heb ik ook altijd gespeeld, maar ik heb kwaliteiten die je ook op andere posities kunt gebruiken.” De defensieve arbeid die nodig is, het omschakelen na balverlies en het onder druk zetten van de tegenstander maakt hij zich snel eigen. “Het is heel wat anders dan ik gewend was bij Feyenoord. Dat afwachtende zat toch een beetje in mijn systeem.”

7 december, Ajax-Sporting (4-2), een recordzege voor de Amsterdammers

‘Dít is waarvoor ik naar Ajax ben gekomen’

Nooit eerder is een Nederlandse club erin geslaagd alle zes de poulewedstrijden te winnen in de Champions League. Ajax pakt dat record in de laatste groepswedstrijd tegen Sporting. Berghuis maakt het vierde doelpunt. “Voor mij is het plaatje vrij compleet,” zegt hij na het duel. “We hebben een prachtige serie neergezet, op een manier gespeeld zoals Ajax dat wil. Het is mooi om daarvan deel uit te maken. Het feit dat we een historische prestatie konden leveren, heeft vandaag wel voor extra motivatie gezorgd. Daar heb je het vooraf zeker over met elkaar. Nu we het hebben gehaald, moeten we er even van genieten, maar we moeten ook weer door naar de volgende wedstrijd. Zo werkt dat.”

16 december, persconferentie Ajaxtrainer Erik ten Hag, in de aanloop naar de klassieker

‘Er is geen publiek in De Kuip. Dat kan een voor- maar ook een nadeel zijn voor Ajax - en in mijn ogen ook voor Steven Berghuis.’

Ten Hag was boos na de laatste wedstrijd van Ajax, een 2-1 nederlaag tegen AZ. Boos vooral vanwege de tegendoelpunten. De wilskracht ontbreekt volgens de trainer op sommige momenten. “De bereidheid om datgene te doen wat nodig is zodra er iets misgaat.” Ook Berghuis bleef in gebreke bij de tweede treffer. Hij liep niet met Owen Wijndal mee, die de winnende goal voorbereidde. Ten Hag heeft het aan de kaak gesteld bij de middenvelder, maar hij zei er expliciet bij dat Berghuis hem júist verbaast vanwege de vele arbeid die hij levert. “Zijn grootste gave als nummer 10 is zijn creativiteit. Hij heeft een actie, een eindpass, een uitstekende voorzet en een gevaarlijk schot. Hij kan tussen de linies spelen, en hij heeft het loopvermogen en de bereidheid om diep te gaan.”

De voetballer die in zijn laatste seizoen bij Feyenoord soms gefrustreerd over het veld liep heeft bij Ajax vooral plezier, zegt Ten Hag. “Hij kan het goed vinden met de voetballers om hem heen. Ik zie geen frustratie bij hem, en dus geen rare overtredingen of domme rode kaarten.”

Ten Hag vindt het belangrijk dat Berghuis met zijn hart blijft spelen, vanuit zijn emotie. “Maar die moet hij onder controle houden.” Dat zal zondag zeker gelden, in een wedstrijd die vooral voor hem heel erg beladen is. Dat er geen publiek is in De Kuip lijkt een voordeel, maar Ten Hag twijfelt. “Vijandig publiek is soms ook een geweldige stimulans om nóg meer uit jezelf te halen.”

