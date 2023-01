Berghuis legde een verklaring af die door merg en been ging

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Steven Berghuis

In het veld was het niks met Berghuis. Hij stuitte op Wieffer, in topvorm en dat was Berghuis niet. Wel nam hij als persoonlijkheid talloze mensen voor zich in door na afloop van de wedstrijd, als slachtoffer van intimidatie, een verklaring af te leggen die door merg en been ging. We zagen een geboren leider staan die echt geen hbo’er als Joost Leenders nodig heeft om psychisch te overleven. Het schijnt dat Leenders bij Ajax in dienst is als performance coach. Over zichzelf zegt hij dit. ‘Mijn expertise: direct naar de kern, relativeren, focus op prestatie.’ Aan dit soort nietszeggende braaktaal herken je de kwakzalver. Relativeren en topsport gaan nooit samen. Leenders vroeg aan de kleedkamer wie er ontevreden was over de staf. Men stak massaal de hand op. Wat mij benieuwt is het bullshit-uurtarief dat Leenders heeft gedeclareerd.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: