Berghuis doet aangifte van bedreigingen na transfer naar Ajax

Beeld Pro Shots

Dat bevestigt Ajax na berichtgeving van De Telegraaf woensdag. Berghuis maakte afgelopen maand de overstap van Feyenoord naar de Amsterdamse club, tot het ongenoegen van een aantal Feyenoordfans. De 29-jarige voetballer en zijn gezin werden doelwit van tientallen bedreigingen.

Zo werd op sociale media een foto van een spandoek geplaatst met de namen van de geliquideerde Ajax-hooligan Polletje, de vermoorde Peter R. de Vries en Berghuis. De naam van Berghuis was als enige nog niet afgevinkt. Daarnaast verscheen in Rotterdam-Crooswijk een inmiddels verwijderde muurschildering waarin Berghuis als Holocaustslachtoffer was afgebeeld, met de tekst ‘Joden lopen altijd weg’.

Ook via andere wegen kreeg Berghuis bedreigingen. Een aanzienlijk deel daarvan zou over 19 december gaan. Op die datum is Berghuis jarig en vindt daarnaast de klassieker Feyenoord - Ajax plaats in de Kuip. Er werd onder meer opgeroepen om tijdens de wedstrijd vuurpijlen op Berghuis af te schieten.

‘Echt te ver’

De aangifte is in samenspraak met Ajax gedaan. Algemeen directeur Edwin van der Sar stelt dat er een grens is gepasseerd, aldus De Telegraaf: ‘Er zaten reacties bij die echt te ver gaan’. Berghuis zegt een deel van de berichten als ‘zeer bedreigend’ te hebben ervaren.

Eerder nam Feyenoord al ‘nadrukkelijk afstand’ van de ‘zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen’ rond de transfer van Berghuis. Een woordvoerder van Ajax sprak van een ‘walgelijke actie’. Berghuis zelf stelde eerder rekening met de bedreigingen te hebben gehouden bij het maken van de transfer. ‘Maar ik wil het maximale uit mijn carrière halen en moest ik voor mijn gevoel deze stap zetten.’