Berghuis blij met warm ontvangst door Ajaxfans: ‘Het viel zeker niet tegen’

Berghuis deed woensdagavond mee in de eerste helft tegen Leeds United. De nummer negen van de Premier League vorig seizoen werd met 4-0 verslagen, bij rust stond het al 3-0. Berghuis maakte een goede indruk en kijkt uit naar de confrontatie met PSV om de Johan Cruijff Schaal, zaterdagavond in Amsterdam. De 25.000 aanwezige supporters in de Johan Cruijff Arena zorgden voor een warm onthaal voor Berghuis, die afgelopen maand na een lange transfersoap overkwam van rivaal Feyenoord. “Nee, we hadden het altijd moeilijk hier, dat klopt,” zei Berghuis nadat Rafael van der Vaart aan het begin van het gesprek opmerkte dat hij nog nooit zoveel ballen had gehad in de Arena.

“Ik moet zeggen: het ontvangst viel zeker niet tegen. Ik ben hier fantastisch opgevangen, ook door mijn nieuwe teamgenoten. Ik heb echt het gevoel dat ze blij zijn dat ik hier nu ben. Ik moet vooral nog even wennen aan het fysieke. Mijn laatste wedstrijden waren de play-offs, tijdens het EK heb ik helaas weinig gespeeld. Er wordt veel gevraagd hier in het drukzetten, dus dat is nog even wennen,” zei Berghuis in gesprek met Wytse van der Goot en Van der Vaart op Ziggo Sport.

Op Twitter werd enthousiast gereageerd op de teksten van Berghuis. “Voor mijn gevoel ben ik hier goed opgevangen, al probeerde ik er niet te veel op te letten en mij gewoon te focussen op het voetbal zelf. Ik had het ook wel begrepen als er emotie zou zijn onder de fans, maar ik was er zelf niet echt mee bezig,” zei Berghuis, die zijn shirtje na afloop aan een jonge fan gaf en daarmee de handen van duizenden Ajaxfans op elkaar kreeg tijdens de ereronde na het overtuigend gewonnen oefenduel.

Pikante transfer

Berghuis vindt het soms nog lastig dat er nog altijd veel over zijn pikante transfers wordt gesproken. “Ik heb niet getwijfeld over deze transfer, maar er wel weloverwogen over nagedacht. Ik heb het natuurlijk ook goed besproken met mijn ouders en mijn gezin. Zij moesten er ook achter staan. Mensen hebben het er bijna elke dag over en daar kan je bijna niet op reageren. Sommige dingen kloppen niet, sommige dingen wel. Het gaat allemaal over jouw rug en heel Nederland kijkt mee, dat is soms best zwaar.”

Berghuis speelde eerder voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Watford en Feyenoord, waar de linksbenige rechtsbuiten in 199 wedstrijden tot 87 goals en 64 assists kwam. Bij Ajax hoopt Berghuis nog meer uit zijn carrière te kunnen halen en ook in de Champions League te kunnen schitteren. “Op mijn zestiende of zeventiende was ik nog amateurvoetballer en had ik een droom om prof te worden. Nu probeer ik er steeds meer uit te halen en ik voel aan alles dat ik me hier weer opnieuw moet bewijzen. Dat maakt me alleen maar een betere speler.”

