Berghuis betuigt spijt en krijgt boete voor uithaal naar supporter

Berghuis weet dat hij fout zat en gaat een paar uur na het incident door het stof. “Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen. Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit delen aan fans die daar om vragen. Ik ben inmiddels wel wat gewend maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax.”

Berghuis haalt uit naar een aanwezige, die niet te zien is op de beelden. Hij raakt daarbij een dranghek, waarna hij door een beveiliger van Ajax naar de bus wordt geleid. Volgens aan anonieme getuige werd ploeggenoot Brobbey uitgescholden voor ‘kanker zwarte,’ waarop Berhuis meteen uithaalde naar de schreeuwer.

Vanuit het management van Berghuis wordt gesteld dat hij tijdens het uitdelen van handtekeningen aan kinderen continu in zijn gezicht werd uitgescholden. Daarvoor zou hij diegene ook meerdere malen hebben gewaarschuwd, voor hij zijn linkerhand op het dranghek plaatste en met zijn rechterhand een vuistslag probeerde uit te delen.

Berghuis had bij aankomst in Amsterdam meteen een gesprek met trainer John Heitinga en directeuren Edwin van der Sar en Sven Mislintat. “Zij wilden ook zijn kant van het verhaal horen. De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt,” meldt de club. Ajax heeft hem onmiddellijk een boete opgelegd.

Berghuis - die bij FC Twente werd opgeleid - kwam halverwege de tweede helft in het veld. In de slotfase ontsnapte hij aan een rode kaart. De VAR greep in na een overtreding en riep scheidsrechter Lindhout naar de kant. Die gaf de middenvelder geel voor de actie.

