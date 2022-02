‘Benfica is al planken aan het halen om de boel achterin mee dicht te spijkeren’

Verslaggever Dick Sintenie is al op weg naar het zwoele Lissabon, maar presentator Menno Pot en ‘Showtime’-redacteur Bademba Barrie hebben in de Johan Cruijffzaal gezelschap van meesteranalist Sam Planting, die precies weet hoe Benfica voetbalt.

Natuurlijk wordt aan de Branietafel ook teruggeblikt op Willem II-Ajax, de generale repetitie in Tilburg, die Ajax won in striemende wind en plenzende regen. Opvallend in Tilburg was de sterke invalbeurt van de veelbesproken Ryan Gravenberch, die zijn basisplaats kwijt is, maar tegen Willem II beter speelde dan Edson Álvarez en Davy Klaassen. Keert hij in Lissabon terug in de ploeg?

“Benfica is een ploeg die in essentie Nederlands voetbal wil spelen,” zegt Planting. “Ze hebben er alleen het elftal niet voor. Als ze tegen Ajax gaan spelen zoals ze dat in de Portugese topduels deden, krijgen ze een groot probleem. Dat weten ze zelf ook, dus ik verwacht dat ze al planken aan het halen zijn om tóch de boel dicht te spijkeren achterin.”

Hoe dat uitpakt, zien we woensdag. Natuurlijk moet je ook voor de nabespreking bij Branie zijn. Niet maandag, maar op de dag na de wedstrijd: donderdag verschijnt rond lunchtijd een extra aflevering online, met bijdragen van Dick Sintenie vanuit Lissabon.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

