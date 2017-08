Belgen geven hockeymannen ongekend pak slaag

Op de Europese titelstrijd nota bene in eigen land kregen de mannen van bondscoach Max Caldas een ongekend pak slaag van de 'angstgegner'. België won de groepswedstrijd in het Wagenerstadion met maar liefst 0-5 en is zeker van de halve finale.



De enige troost voor Oranje is dat het nog vrij simpel de laatste vier kan bereiken, door de resterende groepswedstrijd tegen Oostenrijk te winnen.



Nederlaag

Het was de grootste nederlaag ooit voor Nederland op een EK en de grootste nederlaag in een competitief duel sinds de finale van de wereldtitelstrijd in 2014: 1-6 tegen Australië.



Halverwege al stond de stand van 0-3 op het scorebord in het Wagenerstadion. De formatie van Caldas was in die fase misschien niet eens zo veel slechter, maar was in effectiviteit veel minder dan de Belgen. De winnaars van zilver op de laatste Olympische Spelen schoten ongeveer elke fatsoenlijke bal die ze kregen in de cirkel erin.



Treffers

De eerste twee treffers kwamen op naam van Sébastien Dockier, die twee keer in kansrijke positie onverbiddelijk uithaalde. Thomas Briels maakte nummer drie, door vrij door te lopen na een prachtige pass uit het achterveld. In het derde kwart werd het al niet veel beter. Bij een strafcorner van Van der Weerden was het weer net niet, bij dezelfde situatie aan de andere kant was het wel meteen raak. Loïck Luypaert voltrok deze keer het vonnis, 0-4.



In de slotfase kreeg Oranje er zelfs geen strafcorner in, toen de Belgen door straffen nog slechts met twee verdedigers op de doellijn stonden. Daardoor kreeg Tom Boon de gelegenheid er met een fraaie backhand nog 0-5 van te maken.



'Kan gebeuren'

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeymannen was niet uit het veld geslagen na de forse nederlaag. "Dit kan gebeuren. Maar we gaan hier echt nog wel drie wedstrijden spelen,'' zo nam hij bij de NOS alvast een voorschot op het bereiken van de finale.



Caldas complimenteerde zijn spelers zelfs. "Ze zijn blijven knokken en tot het laatst hebben we kansen weten te creëren. Dat hebben we goed gedaan. Het was niet onze dag wat het afwerken betreft. Maar hier worden we alleen maar sterker van.''



Er kan ook worden geleerd van de nederlaag, vond Caldas. "We zijn misschien iets te rustig begonnen. Pas bij een achterstand zijn we gaan aanzetten. Daardoor liepen we achter de feiten aan.''