Belg Yves Lampaert verrast en pakt eerste gele trui in Tour na een natte dag in Kopenhagen

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) klokte de snelste tijd in Kopenhagen. Beeld AFP

Lampaert eindigde met een kleine voorsprong op zijn landgenoot Wout van Aert, die vooraf als grootste kanshebber werd gezien. De Tourwinnaar van vorig jaar, de Sloveen Tadej Pogacar, werd derde.

Op een door regen glad parcours in het Deense Kopenhagen kwam Matthieu van der Poel net te kort voor het podium. Hij eindigde als vijfde, op 13 seconden van Lampaert. Bauke Mollema werd knap negende. De Fransman Cristophe Laporte van de Nederlandse Jumbo-Vismaploeg had halverwege de snelste tussentijd maar ging daarna in een bocht onderuit en verloor ruim een halve minuut.

Ben O’Connor minste

Van de favorieten voor het eindklassement kende de Australiër Ben ­O’ Connor de minste ouverture. Hij verloor 52 seconden op Pogacar, die mikt op zijn derde Tourzege op rij. De twee troeven van Jumbo-Visma, de Deen Jonas Vingegaard en de Sloveen Primoz Roglic, bleven wel in de buurt en verloren respectievelijk 8 en 9 seconden op Pogacar.

Van der Poel zei na afloop tevreden te zijn over zijn prestatie. In de natte bochten had hij voordeel van zijn in het veldrijden en mountainbiken geslepen techniek, maar op de rechte stukken kon hij net niet de gehoopte kracht ontwikkelen.

Nog 2 Deense dagen

De tijdrit voerde langs de belangrijkste toeristische attracties van Kopenhagen, zoals het beeldje van de Kleine Zeemeermin. Met het ‘grand départ’ in Denemarken beleefde de Tour de France zijn meest Noordelijke start ooit. Het publiek bleek ondanks het slechte weer massaal uitgelopen voor de 176 wielrenners. Die rijden ook vandaag en morgen in Denemarken. Die ritten zijn nagenoeg vlak en bieden veel kansen voor de sprinters. Maandag volgt een verplaatsing naar Noord-Frankrijk waar de rittenkoers dinsdag wordt vervolgd.