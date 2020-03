Plus Video

Bekijk hier de samenvatting van sc Heerenveen - Ajax

Dusan Tadic heeft Ajax bij de hand genomen. De aanvoerder had met de 0-1 en 0-2 een groot aandeel in de uitzege op sc Heerenveen (1-3). De Serviër leidde ook de 0-3 van Quincy Promes in.