Plus Video

Bekijk hier de samenvatting van Ajax - Spakenburg

Ajax heeft de kwartfinale van de nationale bekerstrijd bereikt. De titelverdediger in het toernooi had woensdag als verwacht weinig problemen met Spakenburg, dat uitkomt in de tweede divisie. In de Johan Cruijff ArenA werd het 7-0 voor de formatie van coach Erik ten Hag.