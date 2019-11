Bekijk hier alle samenvattingen van de Eredivisie

Beeld BSR Agency

Ajax had geen moeite met FC Utrecht en won met gemak van de Domstedelingen. Het werd 4-0 in de Johan Cruijff Arena.

VVV-Venlo heeft zaterdag voor de zevende keer op rij in de eredivisie verloren. Heracles Almelo vernederde het elftal van trainer Robert Maaskant, die na de nederlaag van 6-1 moet vrezen voor zijn positie.

Fortuna Sittard heeft een beetje afstand genomen van de onderste plaatsen van de eredivisie. De club uit Limburg versloeg ADO Den Haag met 1-0 en klom naar een voorlopige veertiende plaats van de ranglijst.

De Nigeriaanse aanvaller Chidera Ejuke heeft sc Heerenveen de winst bezorgd in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Friezen keken in het Abe Lenstra-stadion lang tegen een achterstand aan, maar dankzij twee doelpunten van Ejuke in de laatste 20 minuten kon de ploeg van trainer Johnny Jansen weer een zege bijschrijven: 2-1.

FC Twente heeft de positie in de middenmoot van de eredivisie verstevigd. De Tukkers pakten in de thuiswedstrijd drie punten tegen provinciegenoot PEC Zwolle: 2-1.

PSV heeft in de eredivisie de derde nederlaag in vier duels geleden. Willem II won met 2-1.