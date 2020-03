Bekijk hier alle samenvattingen van de eredivisie

Beeld BSR Agency

De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord heeft geen winnaar opgeleverd. Beide clubs speelden gelijk tegen elkaar in het Philips-stadion: 1-1. PSV en Feyenoord schoten niet zo veel op met het gelijkspel. Feyenoord blijft derde, met drie punten minder dan nummer twee AZ dat zondagavond op bezoek gaat bij koploper Ajax. PSV houdt een achterstand van een punt op Feyenoord, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld dan de concurrent uit Eindhoven.

RKC Waalwijk heeft voor het eerst sinds de winterstop een competitieduel gewonnen. De ploeg van coach Fred Grim versloeg in eigen huis FC Utrecht met 2-1. Hekkensluiter RKC komt door de zege op 15 punten, vier minder dan ADO Den Haag dat zaterdag 0-0 speelde tegen Heracles.

SC Heerenveen heeft een einde gemaakt aan serie van acht eredivisieduels zonder overwinning. De club uit Friesland won de uitwedstrijd tegen FC Twente met 2-3. Hicham Faik, Chidera Ejuke en Joey Veerman maakten de doelpunten voor Heerenveen. Uitblinker Alen Halilovic, vorig jaar overgekomen van Standard Luik, was bij de eerste twee treffers betrokken. Haris Vuckic benutte bij een achterstand van 0-3 een strafschop voor FC Twente. Lindon Selahi maakte de wedstrijd in de 72e minuut weer spannend (2-3), maar een zesde treffer in het boeiende duel bleef uit.

VVV-Venlo is ook in het zevende duel sinds de winterstop ongeslagen gebleven. De Venlonaren van coach Hans de Koning bleven thuis tegen Fortuna Sittard steken op 0-0. Na een matige eerste helft zonder grote kansen aan beide kanten, zette vooral de thuisploeg in de tweede helft druk. Het leverde kleine kansen op, bijvoorbeeld voor Nils Röseler die ver naast kopte. Oussama Darfalou zag een kopbal over het doel gaan en Fortuna-doelman Alexei Koselev redde op een schot van invaller Jerome Sinclair.

PEC Zwolle heeft zaterdagavond in eigen stadion in een sensationele slotfase gewonnen van Vitesse, 4-3. In de 90e minuut kwam de thuisclub op 3-2 door een benutte strafschop van Reeza Ghoochannejhad. In extra tijd maakte Oussama Tannane toch nog gelijk (3-3), 2 minuten later sloeg Pelle Clement alsnog toe voor PEC, bij een inzet die door doelman Remko Pasveer nog van richting werd veranderd.

ADO Den Haag is een puntje rijker in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie. Het elftal van de Britse trainer Alan Pardew speelde voor eigen publiek gelijk tegen Heracles Almelo: 0-0. ADO blijft de nummer voorlaatst van de ranglijst. Later op zaterdag zal blijken of de club is ingelopen op PEC Zwolle. Die ploeg staat zestiende, een positie die aan het einde van het seizoen een ticket voor de play-offs voor promotie en degradatie oplevert. De nummers zeventien en achttien van de eindklassering degraderen rechtstreeks.