Bekijk hier alle samenvattingen van de eredivisie

Beeld BSR Agency

FC Groningen heeft Sparta een vervelende middag bezorgd op het Kasteel. De Groningers wonnen met 2-1 en boekten al de tiende zege van het seizoen. Sparta had de laatste zes thuiswedstrijden niet verloren.

Ajax heeft met een plichtmatige zege op RKC Waalwijk (3-0) de koppositie van de eredivisie verstevigd. Het verschil met naaste belager AZ is gegroeid naar 6 punten en dan is het doelsaldo van de lijstaanvoerder ook nog eens 17 treffers beter dan dat van de concurrent uit Alkmaar.

Vitesse heeft het verlies in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen Ajax goed verwerkt. De ploeg van trainer Edward Sturing behield dankzij een 4-2-zege op concurrent sc Heerenveen goed zicht op een plaats in de subtop van de eredivisie.

FC Emmen heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in een uitwedstrijd. De ploeg van trainer Dick Lukkien hield Fortuna Sittard, dat zes van de laatste zeven thuiswedstrijden in de eredivisie won, op 0-0.

PSV lijkt de weg omhoog weer gevonden te hebben. Na de zege van vorige week op Willem II (3-0) versloeg het elftal van trainer Ernest Faber zaterdag ook het laaggeklasseerde ADO Den Haag: 0-3.

AZ is het even helemaal kwijt. De nummer twee van de eredivisie, woensdag uitgeschakeld door NAC Breda in de KNVB-beker, ging zaterdag kansloos onderuit bij FC Twente: 2-0.