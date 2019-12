Bekijk hier alle samenvattingen van de eredivisie

PSV is in de eredivisie weer teruggekeerd op de derde plaats. De Eindhovenaren wonnen zaterdag voor eigen publiek met 5-0 van Fortuna Sittard. PSV verkleinde met de winst de achterstand op koploper Ajax tot 10 punten.

ADO Den Haag heeft in het eerste duel zonder trainer Alfons Groenendijk, die maandag op eigen initiatief opstapte, een punt gepakt. De thuiswedstrijd tegen FC Twente eindigde in 0-0. Het povere duel verdiende geen winnaar. Voor interim-trainer Dirk Heesen was het in de strijd om behoud in de eredivisie niettemin een lichtpuntje.