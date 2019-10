Bekijk hier alle samenvattingen van de eredivisie van dit weekend

Vrijdag 4 oktober: FC Groningen - RKC Waalwijk (3-0)

FC Groningen heeft de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk tot een goed einde gebracht. Het elftal van trainer Danny Buijs zegevierde met 3-0.

Zaterdag 5 oktober: Heracles Almelo - FC Emmen (2-0)

Heracles heeft weer een overwinning geboekt in de eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth versloeg FC Emmen op het kunstgras in Almelo met 2-0.

Zaterdag 5 oktober: Sparta Rotterdam - FC Twente (2-1)

FC Twente heeft in de eredivisie opnieuw verloren. Na Heracles Almelo (2-3) en Feyenoord (5-1) was ook Sparta te sterk voor het team van trainer Gonzalo García García. In Rotterdam werd het 2-1.

Zaterdag 5 oktober: Vitesse - FC Utrecht (2-1)

Vitesse heeft mede dankzij een blunder van keeper Maarten Paes met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. Paes ging gruwelijk in de fout bij het winnende doelpunt van de thuisploeg.

Zaterdag 5 oktober: SC Heerenveen - PEC Zwolle (1-0)

Heerenveen heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Dankzij een doelpunt kort voor rust van Mitchell van Bergen was de ploeg in het Abe Lenstra-stadion te sterk voor PEC Zwolle: 1-0.

Zondag 6 oktober: ADO Den Haag - Ajax (0-2)

Ajax heeft een matig optreden bij ADO Den Haag afgesloten met een zege (0-2). Klaas-Jan Huntelaar bekroonde een basisplaats met de openingstreffer. Invaller David Neres besliste de ontmoeting in de slotfase.

Zondag 6 oktober: Fortuna Sittard - Feynoord (4-2)

Feyenoord heeft een mooie week toch met een grote teleurstelling afgesloten. Na overwinningen op FC Twente (5-1) en FC Porto (2-0) liet de ploeg van trainer Jaap Stam zich in Limburg aftroeven door degradatiekandidaat Fortuna Sittard.

Zondag 6 oktober: PSV - VVV-Venlo (4-1)

PSV staat in de eredivisie ook na negen speelronden naast Ajax. De Eindhovenaren wonnen zondag met 4-1 van VVV-Venlo.

Zondag 6 oktober: Willem II - AZ (1-1 )

AZ is bij Willem II ontsnapt aan een nederlaag. De Tilburgse ploeg kreeg in de 86ste minuut een uitgelezen kans op de zege. Vangelis Pavlidis schoot de bal echter uit een strafschop royaal over de lat. Daardoor bleef het 1-1.