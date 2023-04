Bekerfinale met enorme lading voor Ajax: ‘Moeten dit seizoen sterk eindigen’

Aanvoerder Dusan Tadic en trainer John Heitinga tijdens de persconferentie voorafgaand aan de KNVB Beker finale tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. Beeld ROY LAZET / ANP

Heitinga en aanvoerder Dusan Tadic zaten vrijdagmiddag naast elkaar tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. Heitinga kan als trainer zondag in De Kuip zijn eerste prijs winnen, Tadic zijn zevende sinds zijn komst naar Amsterdam in 2018. Als het aan Tadic ligt, zwaait de huidige coach ook volgend seizoen de scepter. Maar het ligt niet aan Tadic, de 34-jarige aanvaller die nog maar één jaar onder contract staat en die ook nog niet weet wat Ajax met hem wil – en wat hij zelf wil.

Het is onduidelijk wie wel beschikt over het lot van Heitinga. De directeur voetbalzaken Sven Mislintat uiteraard, maar de Duitser is officieel nog niet eens aan zijn klus begonnen. Het heeft veel te lang geduurd (ruim een jaar) eer de opgestapte Marc Overmars is vervangen. Dat mag algemeen directeur Edwin van der Sar zich aanrekenen. Onder diens verantwoordelijkheid is ook de transferperiode vorige zomer mislukt, werd met Alfred Schreuder niet de juiste trainer aangesteld en heeft hij Daley Blind na een conflict met Schreuder via de achterdeur laten vertrekken.

Heitinga kan niet alleen zichzelf maar ook de club een dienst bewijzen door de bekerfinale te winnen. De bekerwinnaar plaatst zich voor de voorronde van de Europa League. Als Ajax op de vierde plek eindigt dit seizoen (met AZ op twee punten is dat niet ondenkbaar), is de club veroordeeld tot de voorronde Conference League. In de eredivisie verloren de Amsterdammers de tweede plaats vorige week aan PSV en daarmee lijkt Ajax de voorronde van de Champions League te kunnen vergeten. Tadic wilde daar niets van weten: “We moeten dit seizoen sterk eindigen. Nog vier duels en een finale. We willen tweede worden en de beker winnen.”

Álvarez, Kudus en Rensch

Een nederlaag zondag in de uitverkochte Kuip zal de chaos bij Ajax nog verder vergroten en de kans op een vaste aanstelling van Heitinga vermoedelijk tot nul reduceren. De trainer kan in de finale weer beschikken over Edson Álvarez, die vorige week in Eindhoven (3-0 nederlaag) ontbrak vanwege een schorsing.

Tadic: “Edson geeft ons kracht en mentaliteit. We hebben hem gemist vorige week. Hij is belangrijk voor ons, speelt al een paar jaar bij Ajax en weet wat het team nodig heeft.” En Heitinga: “Hij is een van de leiders van dit team, hij geeft ons team iets extra’s met het gif in zijn spel.”

In de kwartfinale tegen FC Twente (0-1) en in de halve finale tegen Feyenoord (1-2) was de Mexicaan de belangrijkste speler aan Ajaxzijde. Voor het duel in De Kuip sprak hij op het veld op een bevlogen wijze het elftal toe. Tadic: “Dat was niet afgesproken. Normaal doen we dat in de kleedkamer. Maar dit was het gevoel van Edson, en dat is prima. Hij beleeft het intens.”

Heitinga kan zondag wellicht ook een beroep doen op Mohammed Kudus en Devyne Rensch. Beiden hebben weer meegetraind met de selectie. Een basisplaats is wellicht te vroeg voor het duo, maar als invaller zou Kudus nog veel kunnen betekenen, zeker met een mogelijke verlenging in het verschiet.

Niet met de toekomst bezig

Heitinga weet in elk geval wat beter moet in vergelijking met de competitiewedstrijd een week geleden. “Ik heb het eerste kwartier vijf keer teruggezien. Daarin hebben we drie corners moeten verdedigen en kwam PSV vanuit de omschakeling drie keer in ons strafschopgebied. Dat hebben we ons zelf aan gedaan. We waren grote delen van de wedstrijd slordig aan de bal, sloten niet aan, dekten niet door, maakten simpele fouten Maar als dat niet loopt, wil je wel een team zien, zoals tegen Feyenoord in de halve finale. Dat wil ik nu weer zien.”

Met zijn eigen toekomst is Heitinga niet bezig, herhaalde hij vrijdagmiddag maar weer eens. Maar dat het onrustig is bij de club, om niet te zeggen chaotisch, bleek wel uit zijn terloopse opmerking dat sommige trainers in tien jaar meemaken wat hij in vier maanden voor zijn kiezen krijgt.

