‘Bejaarde’ Kromowidjojo is gewoon weer de allersnelste

Ranomi Kromowidjojo op weg naar de wereldtitel kortebaan op de 50 meter vlinderslag. Beeld EPA

Ze zingt het Wilhelmus woord voor woord mee, met het goud om haar nek op het erepodium van de WK kortebaan in Abu Dhabi. Waarschijnlijk kan ze de tekst dromen. Ranomi Kromowidjojo heeft gisteren op de 50 meter vlinderslag alweer haar zeventiende wereldtitel veroverd, een unicum in de Nederlandse zwemgeschiedenis.

De aanloop is anders dan anders, om verschillende redenen. Pas drie dagen van tevoren arriveerde Kromowidjojo ter plekke, ongebruikelijk laat voor een titeltoernooi. Maar ja, vorig weekend vierde Max Verstappen in Abu Dhabi nog zijn feestje en waren de hotelprijzen te hoog.

Het maakt haar niet uit. Gedragen door ervaring en de daarmee gepaard gaande relativering laat Kromowidjojo zich niet afleiden van haar missie: zij wil een persoonlijk record klokken op de 50 vlinder, een niet-olympische afstand. Dat is een ambitieuze ambitie voor iemand die met haar 31 jaar de ‘granny’ van het zwemmen wordt genoemd.

Meer wedstrijden

Met de racemodus nog in haar lichaam, zoals zij het zelf omschrijft, meldt ze zich aan de start in de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is ook anders: Kromowidjojo heeft geen pauze ingelast na de Olympische Spelen van Tokio en heeft in het najaar meer wedstrijden gezwommen dan haar jaarplanning normaal kent. De commercieel interessante International Swimming League is daar verantwoordelijk voor.

Met haar eeuwige rivale Sarah Sjöström naast zich snelt ze in een vrijwel perfecte race naar een nieuw nationaal record: 24,44 seconden. Missie geslaagd. De Zweedse wordt tweede. Kromowidjojo’s tijd is de tweede ooit gezwommen, slechts zeshonderdsten boven het wereldrecord dat sinds 2009 op naam staat van de Zweedse Therese Alshammar (24,38). Heel even verraadt haar gezicht bij een blik op het scorebord teleurstelling; een mondiale toptijd zou beloond zijn met 50.000 dollar.

Voor de camera’s van de NOS straalt ze even later alsnog. “Ik heb nog nooit in mijn leven zo snel gezwommen.” Ze prolongeert er haar titel mee, want drie jaar geleden was ze ook de beste op de WK in het Chinese Hangzhou. Toch is er een belangrijk verschil. Nu is het geen hopen meer dat ze goed uitkomt met haar slagen, maar weten. Dat is de winst van de afgelopen maanden, zegt ze. Daar heeft ze sinds Tokio hard aan gewerkt. Of zij haar topvorm kan verklaren, wil de verslaggever weten. Lachend: “Door mezelf te blijven en in mezelf te blijven geloven.”

De pijp is leeg

Twee andere blikvangers van de Nederlandse equipe zijn minder succesvol. Kira Toussaint werd zondag in de halve finales uitgeschakeld op de 50 meter rugslag, de afstand waarop zij het wereldrecord in handen heeft. Geëmotioneerd: “De pijp is gewoon helemaal leeg.” Vlak voor de strijd in het 25-meterbad van Abu Dhabi was ze ziek geweest en daarna miste ze power.

Arno Kamminga moet zaterdag genoegen nemen met zilver op de 200 meter schoolslag, nadat hij eerder naast een medaille had gegrepen op de 100 meter. Vooraf had hij nog vol bravoure beloofd ‘het beest los te laten’. “Dat betekent dat ik voor goud ga.” Toch is hij tevreden met zijn tweede plek. “Ik ben een langebaanspecialist en pak hier wel mijn eerste WK-medaille.”

Later op zaterdag wint hij alsnog goud, samen met Toussaint, Thom de Boer én Kromowidjojo. Het estafetteteam blijft op de 4x50 wisselslag gemengd – een relatief nieuwe discipline – de Verenigde Staten en Italië voor. Zo staat de Nederlandse teller op twee titels, het toernooi duurt nog tot en met dinsdag.