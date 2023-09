Beetje onrechtvaardig om nu al tegen Maurice Steijn van leer te trekken, maar hij moet er niet om vragen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9+ voor Sarina Wiegman

Hierom was ik supporter van de Engelsen tijdens de WK-finale. Ik wist heus wel dat Spanje beter was, maar Spanje had Sarina niet. Spanje had een adept van Franco op de bank zitten, aangesteld door een nog hogergeplaatste falangist.

Opnieuw stal Wiegman mijn en ieders hart tijdens de CL-loting van de Uefa in een zaal vol voetbalbestuurders, niet het meest verlichte deel van de Europese bevolking. Sarina, net uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal, nam gewoon het woord en niemand zou het haar nog ontnemen. Er kwam applaus van de bobo’s op een moment dat zij niet had bepaald, wat haar allerminst zinde – ‘ik had het applaus later gepland’– ze maakte haar speech af en vroeg toen aan de zaal om met haar mee te klappen.

Ze had haar prijs opgedragen aan het Spaanse team omdat ze als coach, vrouw, moeder van twee dochters en als mens, treurig was geworden door wat er allemaal in Spanje was gebeurd nadat het land de titel had gegrepen. “This team deserves to be celebrated and it derserves to be listened to.” Toen pas mocht er worden geklapt.

Een 4 voor Maurice Steijn

Het is een beetje onrechtvaardig om nu al tegen Steijn van leer te trekken, maar hij moet er niet om vragen. Tijdens het wezenloze zappen van Ajax naar AZ en terug zag ik wel dat Taylor in de dertiende minuut weer zo nodig van 19 meter moest schieten, naast natuurlijk, en dat hij in de 38ste en de 40ste minuut twee waardeloze passes verstuurde. Nadat AZ de ballen ook weg begon te geven alsof ze aan liefdadigheid deden, terwijl Noorwegen echt een van de rijkste landen ter wereld is, kwam ik op tijd terug bij Ajax-Loedogorets om waar te nemen dat Steijn Klaassen had gebracht voor Van den Boomen en dat Taylor nog steeds in het veld stond.

Waarom haalde Ajax Branco van den Boomen uit Toulouse? Hij is duidelijk een voetballer die ritme moet opdoen, zowel in het seizoen als in een wedstrijd. Hem halve wedstrijden gebruiken maakt hem kapot. Na afloop hoorde ik Steijn zeggen dat sommige door hem opgestelde spelers niet het gewenste niveau hadden. “Hoe kan jij dat weten?” hoorde ik mezelf zeggen. “Bij VVV geleerd?” Onrechtvaardig, populistisch en ‘kort door de bocht’ natuurlijk, maar het voetbal van Ajax schreeuwde om populisme.

Gelukkig schreef AZ een mooi einde aan het Noorse epos. Eerst benutte Mihailovic de moeilijkste, gelijkmakende, laatste penalty van de shoot-out en toen zagen we de trillende handen waarmee de Noor Børsting de bal op de stip legde. “Kijk, zijn handen beven,” zei ik tegen mijn vrouw. “Kat in ’t bakkie,” zei ze.

Een 8+ voor Jordan Teze

In Teze geloof ik sinds ik hem een keer een uitstekende wedstrijd zag spelen voor het Nederlands elftal onder 19. Hij past naadloos in dit elftal van PSV, niet in het minst omdat hij naar binnen knijpt als Bosz weer eens een middenvelder centraal achterin heeft gezet. Het leidde tot een formidabele, levensreddende tackle in de tweede helft. Teze gaf tegen Rangers een assist en een voorassist. Hij verstuurde 41 passes waarvan 46 procent vooruit (volgens Stats Perform). Hij kan dribbelen en heeft een fluwelen rechter. Veel te vroeg afgeschreven, deze jongen. Bosz blijkt er oog voor te hebben.

Luister onze Ajaxpodcast Branie