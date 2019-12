Bedrieger heeft Ajaxshirt Ziyech te koop aangeboden op eBay

Het wedstrijdshirt van Hakim Ziyech dat op eBay stond, is daar door een bedrieger op gezet. De 11-jarige Yassine, die vorige week tijdens Lille-Ajax het veld oprende en een knuffel kreeg van de voetballer, heeft het door Ziyech beloofde shirt nooit gekregen.

Het was misschien wel het mooiste moment tijdens de door Ajax gewonnen wedstrijd in Lille: Yassine die het veld oprent en een knuffel van zijn held Ziyech krijgt. Na de wedstrijd werd het moment uitgebreid besproken in de media en vertelde Ziyech dat hij de jongen toesprak en beloofde na de wedstrijd zijn shirt te geven.

Nu blijkt volgens Marokkaanse media dat een onbekende man zich na de wedstrijd bij Ziyech voordeed als de vader van Yassine om het shirt in bezit te krijgen. De jongen zelf moest eerder weg bij de wedstrijd omdat zijn moeder op hem zat te wachten. Yassine laat weten erg teleurgesteld te zijn dat hij werd beschuldigd van het te koop zetten van het shirt, en dat iemand loog tegen zijn held Ziyech.

Het shirt staat inmiddels niet meer te koop op de website van eBay. Het lijkt erop dat de hoogste bieder er 700 euro voor heeft betaald.

Het shirt van Ziyech zoals het te koop werd aangeboden op eBay. Beeld eBay