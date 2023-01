Bayern München denkt dat het nog wél kan met Daley Blind op topniveau

Zijn vertrek bij Ajax was abrupt en Daley Blind wilde in zijn teleurstelling niet meteen geforceerd ergens anders tekenen. Terwijl allerhande clubs interesse toonden, meldde ook Bayern München zich. Vervanger van de langdurig geblesseerde Lucas Hernandez in de selectie van een Europese topclub, dát is een rol waar de 32-jarige routinier graag ‘ja’ tegen zegt.

Zijn laatste groepstraining van 2022? Die was op 8 december met de selectie van het Nederlands elftal in Doha. En laat de hoofdstad van Qatar nou ook de plek worden van zijn eerste sessie in 2023.

Nee, Daley Blind had zelf ook niet gedacht dat het zo zou lopen. Vrijdag stapt hij als nieuwe aanwinst van Bayern München in het vliegtuig voor een winterstage van een week. Al sinds 2011 slaat de Duitse recordkampioen in januari zijn tenten op in de oliestaat ter voorbereiding op de tweede competitiehelft.

Vervanger van Hernandez

Bayern en Blind, het is een keuze die van beide kanten bewust wordt gemaakt, ingegeven door omstandigheden. Bayern zag bij het WK de Fransman Lucas Hernandez zwaar geblesseerd raken. De linksbenige verdediger scheurde in het eerste groepsduel van Frankrijk tegen Australië zijn kruisband en ligt er minimaal de rest van dit seizoen uit.

Hernandez (26) kan zowel linksback spelen als links centraal. Bayern wilde het liefst een vervanger die ook op beide posities uit de voeten kan én die niet meteen de hoofdprijs moest kosten in een dolgedraaide transfermarkt.

Met Blind krijgt Bayern beide. Waarbij de 32-jarige Nederlander ook nog de ervaring van zestien jaar profvoetbal en 99 interlands inbrengt. ‘Een voorbeeldprof,’ werd hij in Duitse media al meteen genoemd.

Trainer Julian Nagelsmann verwelkomt met Blind alweer de vierde speler in korte tijd met Ajax-dna in zijn selectie. Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch maakten afgelopen zomer al de stap; Mazrazoui en Gravenberch direct vanuit Amsterdam, De Ligt van Juventus.

Genoegdoening

Blind onderging donderdag de medische keuring. In eerste aanleg tekent hij een contract tot de zomer. Daarna zullen de partijen bekijken of langer blijven een optie is. Die kans lijkt best reëel: ook als Hernandez in snel tempo zou herstellen, is hij bij de start van volgend seizoen nog zeker niet direct klaar voor een rentree op topniveau.

Hoeveel (of weinig) minuten Blind ook gaat maken de komende maanden, genoegdoening krijgt hij met deze overgang sowieso. Zijn contract bij Ajax is door de club overhaast, met veel negatieve publiciteit en voor veel te veel geld afgekocht, terwijl hij nu bij een grotere club tekent.

Natuurlijk: ook Nagelsmann en zijn staf zijn bekend met de tekortkomingen van Blind (gebrek aan snelheid), maar ze denken dat zijn kwaliteiten (passing en spelinzicht) nog van waarde kunnen zijn, ook op topniveau.

Nauwkeurige passes

Ook dit seizoen scoorde Blind in de eredivisie nog steeds hoog op diverse lijstjes die gaan over passnauwkeurigheid en succesvolle passes in aanvallend opzicht en/of op de helft van de tegenstander.

Als verdediger meet hij zich in dat soort klassementen met gemak met spelers die één of twee linies hoger op het veld staan. Databedrijf Opta becijferde bijvoorbeeld dat van alle spelers op de Nederlandse velden alleen Dusan Tadic meer succesvolle passes afleverde in de laatste 30 meter van het veld.