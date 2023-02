Bayern en Milan lopen uit op PSG en Tottenham in Champions League

AC Milans Brahim Diaz viert het eerste doelpunt. Beeld Daniele Mascolo/REUTERS

De vier ploegen traden woensdagavond aan voor de eerste wedstrijd in de achtste finale. Bayern München was met 1-0 te sterk voor de Franse miljoenenploeg. Kingsley Coman scoorde in de 53ste minuut voor Bayern München, dat daarvoor al de beste kansen had. Benjamin Pavard van Bayern kreeg in extra tijd een rode kaart.

Lionel Messi stond aan de aftrap bij PSG. De Argentijnse wereldkampioen was op tijd hersteld van een blessure. Opvallend was ook de basisplaats voor Warren Zaïre-Emery, op 16-jarige leeftijd debutant in de Champions League. Kylian Mbappé was nog niet fit genoeg om er van het begin bij te zijn. Hij viel in 57ste minuut in.

Twee treffers van Mbappé werden afgekeurd wegens buitenspel, een schot van Messi werd gekeerd door een verdediger, doelman Yann Sommer greep in bij een kopbal van Marquinhos. Oud-Ajacied Matthijs de Ligt stond in de basis bij Bayern München, zijn ploeggenoot bij beide clubs Ryan Gravenberch viel in de slotfase in.

Vlak voor aanvang werd in het stadion Parc des Princes stilgestaan bij de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Op 8 maart wordt de tweede wedstrijd gespeeld in München.

AC Milan klopt Spurs

AC Milan is de achtste finales in de Champions League begonnen met een zege op Tottenham Hotspur. In San Siro won de Italiaanse kampioen met 1-0 door een vroeg doelpunt van Brahim Díaz.

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, zette Milan druk. Díaz bracht de thuisploeg al in de 7de minuut op voorsprong. Veel grote kansen konden de Spurs, waar aanvaller Harry Kane flink werd aangepakt, er in de eerste helft en in het grootste deel van de tweede helft niet tegenover zetten.

De grootste kansen waren voor de thuisploeg. Invaller Charles De Ketelaere, net in het veld gebracht door Milancoach Stefano Pioli, had met een kopbal voor 2-0 kunnen zorgen. Maar hij kopte naast, net als ploeggenoot Malick Thiaw kort daarop.

Bij de Spurs liep Eric Dier nog tegen een gele kaart aan, waardoor hij de tweede wedstrijd in Londen moet missen. Cristian Romero kwam nog goed weg met geel na een harde overtreding op Sandro Tonali.

De returnwedstrijd tussen de Spurs en Milan in Londen is op 8 maart.