Bayern-coach Kovac: 'Ik had gelijk over Ajax'

"Ik ben uitgelachen toen ik eerder dit seizoen zei dat Ajax een zeer goede, talentvolle selectie heeft die tot veel in staat is. Het is leuk dat nu blijkt dat ik gelijk had."



In de groepsfase van het toernooi speelde Bayern eerder twee keer gelijk tegen Ajax. "Thuis hadden wij zelfs moeten verliezen, in Amsterdam had er voor ons misschien iets meer ingezeten," aldus Kovac tegen het blad Kicker.



Zo gek niet

"De zogenoemde kenners vonden destijds dat wij altijd van een club als Ajax behoren te winnen. Ik zag dat anders. Inmiddels is toch wel bewezen dat ik het zo gek nog niet had gezien."



Bayern werd wel groepswinnaar, voor Ajax. In de achtste finale speelde de club inmiddels een keer tegen Liverpool, wat op Anfield resulteerde in 0-0. Woensdag is de thuiswedstrijd voor de Duitsers.



Lees terug: Ajax moet groepswinst aan Bayern laten na sensationeel duel