Bauke Mollema en het WK tijdrijden, liefde op het tweede gezicht

Bauke Mollema. Beeld BELGA

Nog nooit is Bauke Mollema, toch wel aardig wat van de wereld gezien, in Australië geweest. Ook op zijn 35ste, al een lange loopbaan achter zich, vindt hij het mooi om nieuwe dingen te ontdekken. Zijn eerste rondjes langs de oostkust: heerlijk. “Het is natuurlijk een aardige onderneming, zo’n WK aan de andere kant van de wereld. Zeker voor de wielerbonden om alles logistiek voor elkaar te krijgen. Maar het heeft ook wel iets. Ontdekken, dat vind ik nog steeds heel mooi.”

Ontdekken ja. Dat doet hij zichzelf óp de fiets ook nog altijd. De tijdrit is zijn grootste doel dit WK. Volgende week rijdt hij ook de wegwedstrijd, maar daar zijn Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle de absolute kopmannen voor Nederland.

Comfortabele fiets

Tijdrijden kon Mollema altijd al wel. Als klassementsrenner had hij wel eens een mooie uitschieter. Maar nu? Inmiddels kunnen we hem met gemak een specialist noemen. Hij versloeg in juni tot ieders verrassing Tom Dumoulin op het Nederlands kampioenschap in Emmen. In de afgelopen Tour de France reed hij in beide tijdritten top 10. Eerder dit jaar in de Giro werd hij in de afsluitende tijdrit vierde. Vorige maand in de ultrakorte proloog van de Deutschland Tour: tweede, op twee seconden van regerend wereldkampioen Filippo Ganna.

De liefde tussen Mollema en zijn tijdritfiets bloeide vorig jaar op. Trek, de hoofdsponsor van zijn ploeg, kwam met een splinternieuwe tijdritfiets. “Ik zat er gelijk lekker op,” zegt Mollema. “Comfortabel. Het kost me minder moeite om in de specifieke tijdrithouding te komen. Dat geeft dan gelijk moraal. Zo van: hier ga ik werk van maken.”

Maar, tijdrijden is toch altijd pijn lijden? Hoe goed je ook op de fiets zit? “Ik heb nooit heel veel moeite met de houding gehad, maar hoe beroerder je zit, hoe meer pijn het doet. Als het goed gaat en je boekt resultaten wordt die perceptie ook anders natuurlijk. Ja, ik kan er wel van genieten.”

Proefkonijnen in de windtunnel

Er kwam niet alleen een nieuwe fiets, maar ook een nieuwe tijdritpak. Zijn coach Josu Larrazabal vloog in juni zelfs naar Nederland om Mollema te begeleiden tijdens het NK. De Spanjaard begeleidt ook Trekcollega Ellen van Dijk, de Nederlandse wereldkampioen tijdrijden en houdster van het werelduurrecord. Mollema: “Ellen heeft zoveel kennis over aerodynamica. Dat gaat natuurlijk rond in de ploeg. Zij en ook mijn ploeggenoot Mads Pedersen zitten veel in de windtunnel om te testen. Het zijn de proefkonijnen van onze ploeg. Daar profiteer ik ook van mee.”

“Komende de winter duik ik ook die tunnel in. Andere helmen testen. Kijken of ik mijn hoofd wellicht nog iets anders kan houden om daar wat winst te pakken. Dat harde trappen, kon ik altijd al wel. Het laatste jaar heb ik beter geleerd om slimmer mijn energie te verdelen. Precies weten wannéér je hard moet trappen. Ik ben wel gemotiveerd om daarin nog meer te investeren.”

Contractverlenging

Want hij voelt het nog altijd in zijn lijf. Die liefde voor de fiets. Hij verlengde recent zijn contract bij Trek met vier (!) jaar. Oók om zichzelf dus nog beter te leren kennen als tijdrijder. Je bent nooit te oud om te leren.

Maar eerst het nu, hier in Australië. Wat is mogelijk tussen de beste tijdrijders ter wereld? Met regerend kampioen Filippo Ganna, kersvers Vueltawinnaar Remco Evenepoel en ook Tadej Pogacar aan de start? Daar staat tegenover dat Wout van Aert, normaal een topfavoriet, zich volledig op de wegrace richt. Ook schaduwfavoriet Rohan Dennis is niet van de partij. “Op het NK heb ik mezelf echt verrast. Dat zou ik nu weer moeten doen voor een mooie uitslag.”