Basketbalsuperster Kobe Bryant (1978-2020) speelde niet voor de Lakers, hij wás de Lakers

Beeld EPA

Bryant kwam zondagochtend lokale tijd samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven andere inzittenden om tijdens een helikoptercrash in Calabasas, vlakbij Los Angeles. De helikopter was eigendom van Bryant. De NBA-grootheid pendelde er in de laatste jaren van zijn carrière vaak mee tussen zijn huis aan de kust in Malibu en Staples Center, de basketbalarena van de Lakers in het centrum van Los Angeles.

Kobe Bryant en zijn dochter Gianna in maart 2019. Beeld AP

Basketbal in het bloed

Dat Bryant basketbal zou gaan spelen was al vroeg duidelijk. Als kind van voormalig NBA-speler Joe Bryant werd de sport er met de paplepel ingegoten. Hij maakte op de middelbare school furore in Philadelphia, en werd op 17-jarige leeftijd ingelijfd door de Lakers, het team waarvoor hij zijn hele carrière zou spelen.

Onder legendarisch coach Phil Jackson groeide Bryant uit tot superster. Een speler met het showmanschap dat past bij de Lakers: verfijnd inzicht, een dodelijk schot maar ook explosieve dunks om het publiek te vermaken. Hij vormde samen met Shaquille O’Neal de ruggegraat van het Lakers-team dat vanaf 1999 drie seizoenen op rij de NBA-titel won.

Het Staples center in Los Angeles Beeld EPA

Veeleisend

Maar Bryant was niet alleen talentvol, hij was ook ontzettend veeleisend. Hij was als eerste aanwezig en trok als laatste de deur dicht. Trainde zich een slag in de rondte om de beste te zijn. Dat werkethos eiste hij ook van anderen – wat geregeld leidde tot botsingen met teamgenoten die in zijn ogen niet het onderste uit de kan haalden.

Het leverde hem het stigma op van eigenheimer in een teamsport. Maar Bryant zou Bryant niet zijn als hij zijn gelijk niet zou halen op de basketbalvloer. Als de wedstrijd beslist moest worden, eiste hij de verantwoordelijkheid op. En mikte vervolgens uit onmogelijke hoeken, met nog een fractie van een seconde op de schotklok, de bal feilloos in het net. Boem. Wedstrijd beslist. The mamba strikes again.

Beeld REUTERS

Kobe-show

Hij maakte zich dubbel zo onsterfelijk bij de Lakers door in 2009 en 2010 opnieuw het NBA-kampioenschap te winnen. Meer nog dan de threepeat rond de millenniumwisseling was dit succes Bryants verdienste. Zonder Shaquille O’Neal om de spotlights mee te delen, was het één grote Kobe-show. Hij speelde niet voor de Lakers, hij wás de Lakers.

Nummer 24 was niet aan te slapen. Zie een geel basketbalshirt met paarse letters erop en je weet dat er Bryant staat. Hij was niet alleen in Los Angeles mateloos populair, maar ook daarbuiten. Zelfs toen andere supersterren zich binnen de NBA begonnen te manifesteren, bleef Bryant primus inter pares.

Fans van de LA Lakers leggen bloemen neer bij het Staples Center in Los Angeles. Beeld EPA

Puntentotaal

Legendarisch is zijn laatste wedstrijd voor de Lakers, op 14 april 2016. Nog één keer haalde hij alles uit de kast. Toen het stof na vier kwarten was opgetrokken had Bryant maar liefst 60 punten gescoord, een prestatie waar Los Angeles nog dagen van nasidderde. Het bracht zijn puntentotaal na twintig jaar NBA-basketbal op 33.643, een krankzinnig aantal dat hem de derde plek aller tijden opleverde.

Afgelopen zaterdag, luttele uren voor zijn noodlottige ongeluk, werd hij op die lijst gepasseerd door LeBron James, de huidige ster van de Lakers. Bryant, boven alles basketballiefhebber, reageerde verrukt. “Je blijft de grenzen van de sport verleggen. Ik heb veel respect voor je, mijn broeder.”

Op zijn beurt zal de hele NBA oneindig veel respect hebben voor Bryant. Hij zal postuum een plekje krijgen in de Hall of Fame, waar hij thuishoort.

Kobe Bryant is 41 jaar geworden.