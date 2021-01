Basketballers Apollo krijgen pak slaag van Feyenoord

Basketbalploeg Apollo in de vorige wedstrijd tegen Feyenoord Rotterdam, op 3 oktober 2020. Beeld Eva Plevier

Amateurvoetbal

Het is nog onduidelijk wanneer het amateurvoetbal weer gaat beginnen. OFC uit de zondag derde divisie kan in elk geval al op zoek naar een coach voor volgend seizoen. Trainer Roy van der Mije verruilt na dit seizoen de club uit Oostzaan voor ADO’20 uit Heemskerk. Dat lijkt een opmerkelijke keuze van de 45-jarige Van der Mije, die sinds december 2019 trainer is van OFC.

Toen de competitie in oktober door corona werd stilgelegd stond OFC op de derde plaats in de zondag derde divisie en ADO’20 slechts op de veertiende plaats. “De overstap heeft niets te maken met OFC,” aldus Van der Mije tegen website Het Amsterdamsche Voetbal. “De job bij ADO ’20 past simpelweg beter bij mijn maatschappelijke carrière.”

Basketbal

De basketballers van Apollo zijn het na drie maanden opnieuw gestarte seizoen slecht begonnen. De ploeg van coach Laki Lakner verloor de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 90-54. Bij rust stonden de Rotterdammers al met 47-28 voor. Sergio de Randamie werd met 17 punten topscorer bij Apollo. Bij Apollo vielen in de tweede helft Dexter Hope (27 jaar) en Berend Weijs (32 jaar) in.

Beide spelers stopten vorig seizoen met basketballen op het hoogste niveau, maar ze hebben, na een telefoontje van coach Lakner, besloten weer te gaan spelen. “Met blessures en mogelijke besmettingen in het team is het voor ons extra belangrijk om een zo breed mogelijke selectie te hebben,” legt Lakner uit. “Ook geven ze ons team een kwaliteitsinjectie.”

De basketballers van Lions Vrouwen uit Landsmeer kenden een goede hervatting van het seizoen. De wedstrijd in en tegen Utrecht werd met 69-60 gewonnen. Lions kreeg de zege niet cadeau. In het laatste kwart nam Utrecht een 58-54 voorsprong. Door drie driepunters op rij kantelde Lions de wedstrijd (63-58) en die voorsprong gaf de ploeg van coach Marlous Nieuwveen niet meer weg.

In tegenstelling tot de mannen wordt niet opnieuw begonnen met het seizoen, maar gaat de competitie verder. De bij de start in oktober gespeelde wedstrijden en behaalde punten tellen gewoon mee. Lions staat daardoor met vier punten uit drie wedstrijden op de tweede plaats op de ranglijst.

Korfbal

Blauw-Wit heeft de eerste wedstrijd van het seizoen met 36-27 verloren van PKC. Beide ploegen begonnen de wedstrijd in Papendrecht sterk. Na achttien minuten stond het 14-10 voor PKC en hadden alle basisspelers van PKC minimaal één doelpunt gemaakt. Blauw-Wit kon in het vervolg van de wedstrijd niet meer aanhaken en verloor uiteindelijk terecht met negen doelpunten verschil.

Aan de kant van Blauw-Wit maakten Jeffrey Huibers, Momo Stavenuiter, Randell van der Steen en Loraine Vissers allemaal vijf doelpunten. De Amsterdamse ploeg speelt volgend weekeinde een thuiswedstrijd tegen LDODK uit Friesland. De competitie bij het korfbal is door de late start vanwege corona ingedeeld in twee poules en er is besloten dat niemand degradeert.