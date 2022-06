Basketbalclub Apollo volgend seizoen toch op hoogste niveau dankzij nieuwe sponsoren

Matthias Runs namens Apollo in actie in het witte uitshirt tegen Heroes Den Bosch. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

In een persbericht meldt de basketbalclub twee nieuwe grote sponsoren te hebben gevonden: het Franse energiebedrijf Origo en mediaplatform Azerion. Door de nieuwe geldschieters is het streefbedrag van 300.000 euro gehaald en dus kan Apollo volgend seizoen weer uitkomen in de BNXT League, de gecombineerde competitie van Nederland en België. Afgelopen seizoen eindigde Apollo, met twee buitenlandse spelers in de gelederen, in de reguliere competitie op de achtste plaats.

De club hoopt dat volgend seizoen het basketbal in Amsterdam verder groeit. “Het is geweldig nieuws dat wij er ook volgend jaar weer bij zijn,” zegt hoofdcoach Wierd Goedee. “Het kampioenschap van ons DTL-team (de hoogste beloftencompetitie, red.) heeft bewezen dat Apollo op de goede weg is met de jeugdacademie en onze talentvolle spelers. Achter de schermen zijn wij nu druk bezig om een team te vormen.”

Eerder zei bestuurslid Bas Schotte al in Het Parool dat het belangrijk is voor de club dat het eerste herenteam bij de mannen op het hoogste niveau speelt. “Apollo heeft al vijf jaar de beste jeugd van Nederland, dus we staan te trappelen om in de BNXT League te spelen. Je hebt als club een eerste team nodig om spelers uit de jeugd een perspectief te bieden.”