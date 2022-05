Basketbalclub Apollo Amsterdam verliest licentie door problemen met financiering

Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De clubs zijn beide overtuigd dat het alsnog gaat lukken om de zaken financieel op orde te krijgen en rekenen er allebei op dat ze dan alsnog een licentie krijgen.

Van de 21 clubs die deelnamen aan het eerste seizoen van de BNXT League, hebben er achttien van de licentiecommissie toestemming gekregen om volgend seizoen weer mee te doen. Naast Apollo Amsterdam en The Hague Royals ontving ook Liège Basket uit Luik geen licentie. De clubs hebben formeel drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen.

Apollo Amsterdam zegt 80 procent van het benodigde budget bij elkaar te hebben. The Hague Royals beschikt volgens het bestuur over ‘mondelinge toezeggingen’ om openstaande rekeningen te betalen en genoeg financiële middelen bij elkaar te krijgen voor volgend seizoen. De club kondigde aan in beroep te gaan. “Wij gaan er nog steeds vanuit dat dit allemaal goedkomt en dat de Royals komend seizoen in de BNXT League zullen uitkomen, maar je hebt de licentie pas wanneer je hem hebt.”

